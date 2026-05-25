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인사하는 오세훈 후보

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-05-25 12:44
입력 2026-05-25 12:44
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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 25일 서울 도봉구 도봉산 등산로 입구에서 시민들과 인사하고 있다. 2026.5.25 도준석 전문기자
오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 25일 서울 도봉구 도봉산 등산로 입구에서 시민들과 인사하고 있다. 2026.5.25 도준석 전문기자

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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 25일 서울 도봉구 도봉산 등산로 입구에서 시민들과 인사하고 있다.

도준석 전문기자
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