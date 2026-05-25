정치 6·3 지방선거 인사하는 오세훈 후보 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/05/25/20260525500042 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-25 12:44 입력 2026-05-25 12:44 이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 25일 서울 도봉구 도봉산 등산로 입구에서 시민들과 인사하고 있다. 2026.5.25 도준석 전문기자 이새날 서울시의원, 잠원한강공원 노후 운동시설 정비 완료 서울시의회 바로가기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 25일 서울 도봉구 도봉산 등산로 입구에서 시민들과 인사하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지