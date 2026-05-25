교통섬에 떡하니 주차한 선거운동 차량…“후보님은 무적이냐” 황당한 유권자들

유권자 안전 위협하는 선거운동 차량

이미지 확대 경북 포항시의 한 교차로에서 한 후보의 유세 차량이 교통섬 위에 주차해 횡단보도를 가로막고 있는 모습. 자료 : 경북 포항시 온라인 커뮤니티

이미지 확대 대전 동구의 한 교차로에서 한 후보의 홍보 차량이 교통섬 위에 주차한 모습. 자료 : 온라인 커뮤니티

이미지 확대 경기 파주시의 한 교차로 교통섬에 6·3 지방선거에 출마하는 한 후보의 홍보 차량이 주차돼 있다. 자료 : 운정신도시 온라인 커뮤니티

세줄 요약 파주·대전·포항서 선거운동 차량 교통섬 주차 논란

보행자 통행 많은 교차로·횡단보도 안전 위협 지적

주민들 무책임한 홍보 비판, 법 위반 소지 제기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·3 지방선거를 앞두고 일부 후보들의 선거운동 차량이 교차로의 교통섬 위에 주차해 보행자들의 안전을 위협하고 있다는 지적이 나온다.경기 파주시 운정신도시에서는 지난 23~24일 A후보의 선거운동 차량이 교차로 한복판의 교통섬 위에 주차한 채 후보를 홍보해 시민들의 공분을 샀다.해당 스포츠유틸리티(SUV) 차량은 A후보의 홍보 포스터를 차량 옆면과 뒷면 유리에 부착한 채 교통섬 위에 주차돼 있었다.차량이 주차된 교통섬은 대단지 아파트들과 상권이 모여있는 교차로에 설치돼 있어, 평소 보행자들의 통행이 잦은 곳이다.특히 신도시 특성상 아동 및 청소년 유동인구가 많은데다, 국도를 오가는 차량들의 고질적인 ‘꼬리물기’ 등으로 보행자 안전에 대한 우려가 자주 제기되는 곳이다.운정신도시 맘카페 등 지역 카페에서는 이틀 연속 해당 차량의 교통섬 주차 문제를 지적하는 글이 올라왔다. 지역 주민 김모(40)씨는 “주말에도 학원에 다니는 아이들이 자주 오가는 교통섬인데, 보행자 안전은 어쩌라고 저렇게 주차를 해놨는지 화가 난다”고 말했다.대전 지역에 출마한 B후보의 선거운동 차량이 교통섬 위에 주차돼 있는 사진도 온라인 커뮤니티에 확산했다. 사진을 보면 B후보의 얼굴과 기호, 이름, 슬로건 등으로 래핑된 SUV 차량이 교차로 한복판의 교통섬 위에 주차된 채 B후보를 홍보하고 있었다.해당 지역 또한 대단지 아파트들과 초·중학교, 상가 등이 밀집돼 있고 지하철역과 가까워 유동인구가 많다. 이 사진을 찍어 온라인 커뮤니티에 올린 네티즌은 “정치 성향을 떠나 정말 열받는다. 시민들이 불편을 겪든 말든 자기 홍보만 열심히 한다”고 지적했다.이어 “경찰에 신고했더니 차를 못 빼준다고, 선관위에 신고하라고 한다”면서 “도로를 막고 버티면 시민들은 참고 지나가라는 거냐”라고 분통을 터뜨렸다.경북 포항시에서는 C후보가 교통섬 위에 유세 차량을 주차해 횡단보도를 가로막고 있는 모습을 찍은 사진이 지역 커뮤니티에 올라와 수십개의 댓글이 달렸다.해당 사진을 올린 네티즌은 “학생들의 등하교 구간의 횡단보도를 보란듯이 큰 차로 가로막고 있다”고 비판했고, 지역 주민들은 “안하무인이다”, “투표에 참고하겠다”, “저런 후보는 패스”라고 목소리를 높였다.도로교통법에 따르면 차량은 교차로와 횡단보도, 건널목, 차도와 구분된 도로의 보도, 어린이 보호구역 등에 주차해선 안 된다. 예외가 적용되는 차량은 소방차와 구급차 등 긴급차량 뿐이다.김소라 기자