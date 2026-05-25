박근혜 등판에 뜨거워진 대구… “시민과 함께” “경제 전문가”

‘선거의 여왕’ 朴, 9년 만에 현장 유세칠성시장 찾아 “추, 좋은 정책 낼 것”
오늘 대전·충남행… 보수 결집 총력
金측 “추, 위기의식”… 비판은 자제
6·3 지방선거 대구시장 대결이 ‘선거의 여왕’ 박근혜 전 대통령의 등판으로 한껏 뜨거워졌다. 9년 만에 직접 유세에 나선 박 전 대통령이 대구를 넘어 대전과 충남까지 방문키로 하면서 야권에서는 보수층 결집 기대가 커지고 있다.
김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보는 24일 부처님오신날을 맞아 대구 동화사를 나란히 찾았다. 하지만 두 후보는 별다른 대화도 나누지 않았다.
김 후보는 주지 선광 스님과 차담 후 기자들과 만나 “더 정신을 차리고 시민들과 함께하겠다는 마음을 다잡는 계기로 삼겠다”고 말했다. 추 후보는 동구 이시아폴리스 유세에서 “말로 하는 경제는 없다”며 “추경호는 나라가 인정한 경제 전문가”라고 지지를 호소했다.
전날 박 전 대통령은 북구 칠성시장을 찾아 추 후보와 30분가량 시장을 돌며 직접 지원에 나섰다. 지난해 김문수 당시 국민의힘 대선 후보가 방문했던 현장을 며칠 뒤 따로 방문한 적은 있지만, 후보와 함께 현장 유세에 나선 것은 2017년 탄핵 이후 9년 만이다.
박 전 대통령의 칠성시장 방문에는 수백명이 몰렸다. 박 전 대통령은 “추 후보가 좋은 정책을 마련할 것이라 생각한다”며 “그동안 많은 분이 ‘저를 한번 봤으면 좋겠다, 만났으면 좋겠다’고 하는 얘기를 하셨다는 말씀을 전해 들었다”고 말했다. 예방 의사를 피력해 온 김 후보를 만날 생각이 있느냐는 취지의 질문에는 별다른 대답을 하지 않았다.
김 후보 측은 백수범 대변인 논평을 통해 “추 후보 위기의식 발로의 결과”라면서도 과도한 비판을 자제했다. 박 전 대통령에 유화적 태도를 취해 온 만큼 논란을 키우지 않겠다는 취지다. 조승래 민주당 사무총장도 기자간담회에서 “긍정·부정 효과가 다 있을 것”이라며 말을 아꼈다.
박 전 대통령은 25일 이장우 대전시장 후보 캠프를 직접 찾고 김태흠 충남지사 후보와는 충남 공주산성시장을 방문한다. 박 전 대통령이 박정희 전 대통령의 생가인 경북 구미, 육영수 여사의 생가인 충북 옥천 이외 지역을 찾는 건 이례적이다. 박 전 대통령은 두 후보에게 힘을 싣는 것 외에도 전국 승패를 가르는 전략 지역인 충청권 보수 지지층을 투표장으로 이끄는 효과도 노린 것으로 보인다.
손지은 기자
2026-05-25 4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지