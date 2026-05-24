이기재 구청장 후보 “실용 선거 치를 것”…‘3무(無) 선거운동’ 운영

개소식·선대위 조직·임명장 없는 선거

‘정책편의점’ 운영…주민 소통 강화

이미지 확대 서울 양천구 신정동 이기재 후보 캠프의 ‘정책편의점’ 앞에서 학생들이 모여 기념사진을 찍고 있다.

이기재 후보 캠프 제공

세줄 요약 개소식·임명장 없는 3무 선거운동 운영

정책편의점 통해 주민 의견 직접 수렴

형식보다 실용·현장 중심 선거 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“주민들의 가려운 부분을 제대로 긁어드리는 생활밀착형 정책으로 보답하겠다.”이기재 국민의힘 양천구청장 후보는 “정치인이 일방적으로 말하는 선거가 아니라 주민들의 목소리를 직접 듣고 함께 해결책을 만드는 선거를 하고 싶었다”며 ‘3무(無) 선거운동’을 밝혔다.3무 선거운동은 ▲개소식 없는 선거 ▲비대한 선거대책본부 조직 없는 선거 ▲임명장을 수여하지 않는 선거를 의미한다.현재 선거대책위원회는 함인경·오경훈 당협위원장과 충청향우회·영남향우회 회장 등 4인 만을 공동위원장으로 임명 후 하부 조직 없이 운영되고 있다. 또한 자원봉사자들이 별도의 직책 없이 수평적인 관계로 함께 뛰고 있다.이 후보 측은 “불필요한 내부 갈등을 줄이고, 개소식과 임명장 수여 등 형식적인 절차에 들어가는 비용과 실무 부담을 최소화하기 위해서다”라고 설명했다.특히 이 후보는 형식적인 행사 대신 주민들과 직접 소통하는 ‘정책편의점’을 운영하며 현장 중심 선거운동에 나서고 있다. 정책편의점은 주민 누구나 자유롭게 방문해 생활 속 불편과 지역 현안, 정책 아이디어를 직접 제안할 수 있는 소통 공간으로 운영된다.이 후보는 “4년간 구청장으로서 ‘직접소통, 현장중심, 혁신행정’의 3대 원칙을 가지고 구정 운영을 했다”며 “구정 운영 원칙을 선거운동에도 적용하여 실용적인 선거를 치르겠다”고 강조했다.유규상 기자