김미경 더불어민주당 은평구청장 후보, ‘원팀’ 출정식 개최

이미지 확대 김미경(가운데) 더불어민주당 서울 은평구청장 후보가 21일 지하철 6호선 역촌역 인근 은평평화공원에서 민주당 은평구 후보, 당원, 지지자들이 참석한 가운데 ‘더불어민주당 은평구 출마 후보자 출정식’을 열고 기념 촬영을 하고 있다.

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6월 지방선거에 도전하는 김미경 더불어민주당 서울 은평구청장 후보가 선거운동 개시일인 21일 은평구 구·시의원 후보와 함께 합동 출정식을 열었다고 22일 밝혔다.김미경 후보는 이날 오전 지하철 6호선 역촌역 인근 은평평화공원에서 민주당 은평구 후보, 당원, 지지자들이 참석한 가운데 ‘더불어민주당 은평구 출마 후보자 출정식’을 개최했다. 출정식은 6·3 지방선거를 앞두고 ‘민주당 은평구 원팀’의 완성을 알리고 승리 의지를 다지기 위해 마련됐다.김 후보는 “은평의 어제를 알고 오늘을 책임지는 김미경이 민주당 은평구 원팀과 함께 은평의 미래를 열어갈 수 있도록 압도적인 힘을 몰아달라”고 강조했다.그는 “어려운 길을 마다하지 않고 나선 ‘나’번 후보들 한 분 한 분이 은평 풀뿌리 민주주의의 주춧돌”이라면서 ‘나를 살려주십시오’라는 슬로건을 앞세워 구·시의원 후보 모두에 대해 지지를 요청했다. 김 후보를 비롯한 은평구 후보 전원은 오는 지방선거의 승리를 위한 구호를 외치며 행사를 마무리했다.송현주 기자