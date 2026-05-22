박수현 “김태흠 후보, 행정통합 등 허위 공세 중단해야”

세줄 요약 김태흠 발언 허위 주장, 공세 중단 촉구

행정통합 예산 편성 대상 아님, 삭감 표현 반박

충남 미래 토론 강조, 수치 공방 지양

이미지 확대 박수현 민주당 충남도지사 후보가 22일 천안아산KTX역 앞에서 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자

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더불어민주당 박수현 충남지사 후보는 22일 국민의힘 김태흠 후보가 전날 방송된 TV 토론에서 제기한 행정통합 예산 등의 발언과 관련해 “허위 사실에 해당한다. 백화점식 질문을 멈춰달라”며 공세 중단을 촉구했다.박 후보는 이날 KTX천안아산역에서 기자들과 만나 김 후보가 광주·전남 행정통합 관련 예산 삭감을 언급한 데 대해 “삭감은 예산이 편성되어야 삭감을 하는 것”이라며 “광주·전남의 행정 통합 관련 예산은 애초부터 편성 대상이 아니다”라고 반박했다.이어 “정부는 전쟁 추경임에도 불구하고 이번에 1000억원의 지방채 인수 예산을 정확하게 반영했다”며 “김 후보께서는 더 이상 허위 사실로 이 부분에 대한 공세를 멈추시길 바란다”고 덧붙였다.그러면서 “(TV토론회에서)충남의 미래를 토론해야 할 귀중한 시간을 놓쳐서야 되겠느냐”며 “이러한 백화점 형식이나 장학퀴즈식의 수치를 묻고 따지는 게 아니다. 시간을 낭비하지 않기를 바란다”고 강조했다.김 후보의 K-컬처 돔 구장 공약에 대해서는 “정부 공모 가이드라인이 나오기 전에 특정 지역과 규모, 민간 투자 유치 방식까지 정해 추진하면 공모 사업에서 불리할 수 있다”고 비판했다.박 후보는 대전MBC 충남지사 후보자 TV 토론회 방송이 김 후보의 모두발언이 빠진 채 방송된 것과 관련해 “같은 후보로서 안타까운 일이 벌어졌다”며 “방송사 측이 김 후보에게 손해와 억울함을 만회할 기회를 제공해야 한다고 생각한다”고 밝혔다.천안 이종익 기자