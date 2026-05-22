박수현 “김태흠 후보, 행정통합 등 허위 공세 중단해야”

세줄 요약
- 김태흠 발언 허위 주장, 공세 중단 촉구
- 행정통합 예산 편성 대상 아님, 삭감 표현 반박
- 충남 미래 토론 강조, 수치 공방 지양
더불어민주당 박수현 충남지사 후보는 22일 국민의힘 김태흠 후보가 전날 방송된 TV 토론에서 제기한 행정통합 예산 등의 발언과 관련해 “허위 사실에 해당한다. 백화점식 질문을 멈춰달라”며 공세 중단을 촉구했다.
박 후보는 이날 KTX천안아산역에서 기자들과 만나 김 후보가 광주·전남 행정통합 관련 예산 삭감을 언급한 데 대해 “삭감은 예산이 편성되어야 삭감을 하는 것”이라며 “광주·전남의 행정 통합 관련 예산은 애초부터 편성 대상이 아니다”라고 반박했다.
이어 “정부는 전쟁 추경임에도 불구하고 이번에 1000억원의 지방채 인수 예산을 정확하게 반영했다”며 “김 후보께서는 더 이상 허위 사실로 이 부분에 대한 공세를 멈추시길 바란다”고 덧붙였다.
그러면서 “(TV토론회에서)충남의 미래를 토론해야 할 귀중한 시간을 놓쳐서야 되겠느냐”며 “이러한 백화점 형식이나 장학퀴즈식의 수치를 묻고 따지는 게 아니다. 시간을 낭비하지 않기를 바란다”고 강조했다.
김 후보의 K-컬처 돔 구장 공약에 대해서는 “정부 공모 가이드라인이 나오기 전에 특정 지역과 규모, 민간 투자 유치 방식까지 정해 추진하면 공모 사업에서 불리할 수 있다”고 비판했다.
박 후보는 대전MBC 충남지사 후보자 TV 토론회 방송이 김 후보의 모두발언이 빠진 채 방송된 것과 관련해 “같은 후보로서 안타까운 일이 벌어졌다”며 “방송사 측이 김 후보에게 손해와 억울함을 만회할 기회를 제공해야 한다고 생각한다”고 밝혔다.
천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지