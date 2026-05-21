장기수 천안시장 후보, “천안 대전환 이루겠다”

세줄 요약 원팀 출정식 열고 지방선거 승리 의지

시민이 주인인 천안, 일하는 시장 강조

이재명과 새로운 천안·대한민국 약속

이미지 확대 장기수 천안시장 후보가 21일 민주당 원팀 출정식에서 시민을 향해 인사하고 있다. 장 후보 캠프 제공

이미지 확대 장기수 천안시장 후보가 21일 민주당 원팀 출정식에서 시민을 향해 인사말을 하고 있다. 장 후보 캠프 제공

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장기수 더불어민주당 천안시장 후보가 공식 선거운동 첫날인 21일 열린 민주당 원팀 출정식을 열고 “천안시민 모두의 시장, 일하는 시장이 되겠다”며 지방선거 승리 의지를 다졌다.장 후보는 이날 “지금은 천안을 바꿀 시간”이라며 “내란 세력을 몰아내고 시민이 주인이 되는 천안, 시민과 함께 만들어가는 천안시를 만들겠다”고 강조했다.이어 “이재명 대통령과 함께 완전히 새로운 대한민국, 새로운 천안을 열어가겠다”고 말했다.문진석 국회의원은 “장기수 후보는 충남에서 천안에서 그 누구보다 열심히 이재명 대통령과 함께해 왔다. 이제는 천안의 지도를 바꾸고 경제를 혁신하며 행정을 새롭게 할 후보”라며 지지를 호소했다.이날 현장에는 박수현 충남도지사 후보를 비롯한 민주당 광역·기초의원 후보들이 함께해 원팀 승리를 다짐했다.천안 이종익 기자