최대호, “검증된 성과와 실력으로 평가받겠다”

세줄 요약 공식 선거운동 첫날 범계역·안양역 출정식

경제 회복·혁신 성장 구조 구축 공약

검증된 성과와 실력으로 안양 발전 강조

이미지 확대 최대호 더불어민주당 안양시장 후보 캠프 제공

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최대호 더불어민주당 안양시장 후보가 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 평촌 범계역과 안양역에서 잇따라 선거 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 들어갔다.출정식에는 안양 지역 민주당 국회의원과 기초·광역의원 출마 후보들이 함께했다.최 후보는 “이번 선거는 위기에 처한 경제를 살리고 지역의 혁신적 성장 구조를 만들어낼 중대한 분수령”이라며 “검증된 성과와 실력으로 시민들과 함께 안양의 발전을 완성하겠다”고 공약했다.그러면서 “최대호가 시작한 일, 제가 마무리하고 싶다. 저에 대한 평가는 결과로 검증받겠다”며 “현장의 목소리를 직접 듣고 지역 골목상권을 반드시 되살리겠다”고 덧붙였다.그는 또 “지난 임기 동안 추진해온 핵심 사업들을 지속 가능한 성장 동력으로 만들어 안양을 수도권 제일의 혁신 선도 도시, 시민 모두가 행복한 명품 도시로 완성하겠다”고 약속했다.안양시장 선거에는 ‘징검다리 4선’에 도전하는 최 후보와 안양시의회 의장을 지낸 국민의힘 김대영 후보가 맞대결을 펼치고 있다.안승순 기자