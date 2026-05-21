정문헌 종로구청장 후보, ‘종로 용광로 캠프’ 출범

세줄 요약
- 진영 넘어 종로 발전 강조한 캠프 출범
- 타 정당 활동 인사들 대거 합류한 확대회의
- 3개 본부·25개 위원회 실무형 재편
정 후보 측에 따르면 전날 종로5·6가동 선거사무소에서 열린 선거대책위원회 확대회의에는 조철휘 전 사직동 주민자치위원장, 이용규 고문, 홍성덕 전 한국국악협회 이사장, 박정곤 전 한국국악협회 사무총장, 권용택 민생살리기운동본부 회장, 강성광 민생살리기운동본부 사무총장 등이 참여했다. 그간 국민의힘이 아닌 정당 활동에 참여했던 인사들이 대거 합류했다는 게 캠프 측 설명이다.
정 후보는 “그간의 정치적 입장이나 진영을 넘어 종로의 미래만 생각하는 분들이 참여했다”면서 “우리 모두 ‘종로당’ 소속이라고 생각하며 한마음으로 나아가겠다”고 밝혔다.
그러면서 정 후보는 “구청장을 하고 보니 구정은 싸움이 아니”라며 “재개발 같은 사업도 찬반이 있지만 싸움이 아닌 살기 위한 논쟁이다. 중앙 정치가 구정에 개입되면 정치 싸움이 된다”고 덧붙였다.
정 후보 선대위는 조직을 3개 본부, 25개 위원회로 확대해 경제·일자리 분야, 복지·가족 분야, 교육 분야, 종교 분야, 문화·체육·예술 분야 등을 아우르는 실무형 조직으로 재편해 본격적인 선거운동을 위한 전열을 가다듬었다.
김주연 기자
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