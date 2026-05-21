안민석, “등교가 설레는 학교 만들겠다”…경기교육 대전환 5대 공약 발표

세줄 요약 출정식서 경기교육 대전환 5대 공약 발표

등교가 설레는 학교·교권 회복·AI 교육 강조

교육예산 확대·씨앗교육펀드 등 제시

이미지 확대 안민석 경기도교육감 후보가 21일 오전 성남 서현역 앞에서 출정식을 열고 있다. 안민석 캠프 제공

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안민석 경기도교육감 후보가 21일 출정식에서 “등교가 설레는 학교를 만들겠다”고 다짐하며 본격적인 선거운동에 들어갔다.이날 오전 9시 성남 서현역 5번 출구 앞에서 안 후보는 “아이들이 질문하는 학교, 선생님이 두려움 없이 가르치는 학교, 학부모가 안심이 되는 학교, AI 시대에도 사람이 중심이 되는 교육을 이루는 데 안민석이 앞장서겠다”며 “경기도 교육을 바꾸고 대한민국 교육혁명의 길을 열겠다”고 밝혔다.그러면서 “저는 정치인 이전에 교육자였다. 교사의 아들로 태어났고, 교사로 아이들을 만났고, 교수로 학생들을 가르쳤고, 최장수 국회 교육위원으로 교육 현장을 챙겼다”며 “교육은 말로만 바뀌지 않는다. 추진력, 현장감, 정치력이 필요하다”고 강조했다.이어 “교육 예산을 지키고 교권을 입법으로 회복하고 국회, 정부, 지자체와 조율할 수 있는 사람이 안민석이다”며 “13년 전 하늘의 별 따기보다도 어렵다고 말했던 생존수영! 오산의 작은 학교에서 시작해서 대한민국 123만 아이들의 필수 교육으로 만든 사람이 안민석이고, 모두가 불가능하다고 했던 무상급식을 김상곤 교육감에게 제안하고 국회에서 뚫어낸 사람도 안민석이다”라고 밝혔다.마지막으로 그는 “경기도가 바뀌면 대한민국 교육이 바뀐다. 경기도가 대한민국 교육혁명의 출발점이 돼야 한다”고 말하고, “아이들의 등교가 설레는 학교, 선생님이 두려움 없이 가르치는 학교, 학부모가 안심이 되는 학교, AI 시대에도 사람이 중심이 되는 학교 이런 교육혁명을 경기도에서 함께 만들어 보자”고 덧붙였다.이와 함께 안 후보는 경기교육 대전환을 위한 교육예산 확대, 씨앗교육펀드 조성, 교권 회복, 문해력·문화예술·스포츠를 결합한 ‘LAS 교육’, 특수학생·ADHD 학생·느린 학습자·이주배경 학생들까지 더 따뜻하게 품어 안는 손난로 교육감 등 경기교육 대전환 5대 공약을 발표했다.안승순 기자