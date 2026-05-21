박수현 “내란의 밤, 완전히 심판”…출정식

세줄 요약 공주 터미널서 공식 선거운동 첫 일정 시작

천안·아산 출정식서 지방선거 승리 의지 표명

내란 심판과 새로운 대한민국 출발 강조

이미지 확대 박수현 민주당 충남도지사 후보가 공식 선거운동 첫날 도민들과 만나 인사를 하고 있다. 박 후보 캠프 제공

이미지 확대 박수현 민주당 충남도지사 후보가 양승조 전 충남지사, 이정문 국회의원 등과 함께 집중 유세를 열고 있다. 박 후보 캠프 제공

이미지 확대 박수현 민주당 충남도지사 후보가 장기수 천안시장 후보 등과 함께 집중 유세를 열고 있다. 박 후보 캠프 제공

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박수현 더불어민주당 충남도지사 후보가 공식 선거운동 첫날인 21일 고향인 공주를 찾아 종합버스터미널 인사를 시작으로 선거운동을 시작했다.박 후보는 이 자리에서 “국회까지 오전 6시 첫 버스를 타고 6년 동안 출퇴근했다. 이곳을 찾은 것은 초심을 잃지 않기 위함”이라며 “도지사가 되어도 변하지 않는 초심과 서민 옆에 함께하겠다는 진심, 그리고 늘 누구보다 부지런한 그런 성심을 다하겠다”고 강조했다.그는 이어 천안과 아산에서 지역별 후보자들과 함께 ‘필승 출정식’을 열고 이번 지방선거에서 승리 의지를 다졌다.박 후보는 “위대한 우리의 여정이 시작됐다. 2024년 12월 3일 내란의 밤, 이제 그 내란의 밤을 완전히 심판하고 새로운 대한민국으로 출발하는 그 위대한 디딤돌을 만들 빛의 혁명이 이 지방선거에 압승으로 완성하기 위한 위대한 출발”이라고 밝혔다.이어 “이번 지방선거는 역사상 가장 중요한 선거가 될 것. ‘민주당을 심판하겠다’, ‘이재명 대통령을 심판하겠다’ 등 어이없는 상황을 민주시민의 힘으로 6월 3일 반드시 끝장내 달라”고 주장했다.그러면서 “김태흠 지사가 아무리 기업 외자유치를 많이 했다 자랑해도 속 빈 강정이자, 외화내빈에 불과하다”며 “충남에서 생긴 부가 우리 도민의 지갑으로 따뜻하게 들어오는 충남을 이재명 대통령과 함께 만들 것을 약속한다”고 했다.박 후보는 이날 천안과 아산에 이어 예산 등을 찾아 출정식을 이어갈 예정이다.천안·아산 이종익 기자