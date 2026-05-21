김태흠 “능력과 자질 검증된 진정한 일꾼”…첫 선거운동 ‘보수결집’

이미지 확대 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 21일 천안시청 앞 사거리에서 열린 합동 유세에서 지지를 호소하고 있다. 김 후보 캠프 제공

이미지 확대 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 21일 천안시청 앞 사거리에서 박찬우 천안시장 후보와 홍성현 충남도의원 후보 등과 함께 합동 유세를 하고 있다. 김 후보 캠프 제공

이미지 확대 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 아산의 현충사를 찾아 충무공 이순신 장군 영정에 분향하며 지방선거 승리를 다짐하고 있다. 김 후보 캠프 제공

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김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 21일 천안시청 앞 사거리에서 합동 유세로 공식 선거운동을 시작했다.합동 유세에는 국민의힘 박찬우 천안시장 후보와 홍성현 충남도의원 후보 등 유세단 약 300명이 집결했다.김 후보는 “제일 먼저 충남 수부도시인 여러분과 함께한다”며 “이번 지방선거는 일을 잘할 수 있는 능력과 자질이 검증된 진정한 일꾼을 뽑는 선거”라고 강조했다.이어 “4년 동안 도정을 이끌면서 ‘힘쎈 충남’ 밑그림을 그렸다. 그 성과를 바탕으로 이제는 대한민국의 위대한 충남으로 만들 것”이라고 다짐했다.그러면서 “대한민국은 자유민주주의·삼권분립 국가. 이번에 지방 권력까지 이재명 정부에게 넘어간다면 대한민국은 자유민주의 국가가 아니고 공소취소특검 등 이재명 독재 국가로 가는 것”이라며 지방선거에서 집권여당에 대한 견제 기능이 필요함을 역설했다.천안 합동 유세를 마무리한 김 후보는 유용원 국회의원, 김민경 아산을 국회의원 후보, 맹의석 아산시장 후보 등과 함께 아산의 현충사를 찾아 충무공 이순신 장군 영정에 분향·참배하며 지방선거 승리 의지를 다졌다.그는 현충사 방명록에 ‘이순신 장군의 애국·애족 헌신을 기리며 충남과 대한민국에 몸을 바치겠습니다’라는 글귀를 남겼다.천안·아산 이종익 기자