“철근 누락”“폭행 전과” 정원오·오세훈 ‘시간차 신경전’

관훈클럽 토론 대면 않고 순차 참석

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울시장 후보 초청 관훈토론회에서 발언하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 같은 날 다른 시간에 열린 관훈토론회에서 발언하는 모습.

이지훈 기자

세줄 요약 삼성역 철근 누락 놓고 안전 책임 공방

서울 전월세난 원인 두고 주거정책 충돌

정 후보 폭행 전과 겨냥한 오 후보 공세

2026-05-21 6면

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6·3 지방선거 서울시장 여야 후보가 공식 선거운동을 하루 앞둔 20일 상대 후보를 향해 날을 세우며 신경전을 벌였다. 정원오 더불어민주당 후보는 “최근 벌어진 삼성역 부실 공사는 우연이 아니라 바로 서울시의 안전 불감증 때문에 생긴 구조적 문제”라며 ‘오세훈 시정 실패’를 부각했고, 오세훈 국민의힘 후보는 “민주당이 제가 은폐했다는데 팩트가 아닌 것으로 해명됐다”며 안전을 ‘선거 소재’로 쓰고 있다고 맞섰다.정 후보와 오 후보는 이날 관훈클럽 토론회에 순차 참석해 최근 쟁점으로 떠오른 수도권광역급행철도(GTX)-A 구간 삼성역 ‘철근 누락’ 사태와 관련해 공방을 벌였다.정 후보는 “오 후보의 지난 10년은 서울시가 너무나 무사안일했다”면서 “숭례문 화재, 우면산 산사태, 용산 참사, 이태원 참사, 강남역 침수 사태, 반지하 참사, 명일동 싱크홀 사고, 폭설로 인한 퇴근길 대란, 한강버스 사고, 그리고 최근 벌어진 삼성역 부실 공사, 거의 매년 발생하고 있다”고 꼬집었다.반면 오 후보는 철근 누락 상황과 관련해 “(직접) 보고를 못받았다”면서 “서울시 도시기반시설본부가 철도공단에 서류로 보고한 사안”이라고 설명했다. 오 후보는 또 “민주당이 처음에는 제가 은폐했다고, 보고받고도 숨겼다고 했다”면서 “그렇데 팩트가 아닌 것으로 해명되니 ‘안전불감증’이라고 하는 데 안전을 선거 소재로 쓰는 것”이라고 반박했다.최근 서울 전월세난 원인과 관련해서도 입장이 갈렸다. 정 후보는 “전월세난 같은 경우 현 시장인 오 후보가 약속만 지켰으면 되는 일이었다”면서 “오 후보의 약속인 8만호의 절반도 안 되는 공급이 이뤄졌다는 것이 문제”라고 지적했다.이에 오 후보는 서울시 재개발·재건축과 관련해 “박원순 전 시장이 싹이 올라오는 걸 전부 갈아엎고 제초제를 뿌려놓고 갔다”면서 “서울시민의 주거난을 가중시킨 주범 중의 주범”이라고 강조했다.정 후보의 과거 폭행 사건 관련 공방도 이어졌다. 정 후보는 “판결문과 당시 기사를 참고하면 분명하게 판단이 될 텐데 국민의힘에서 선거에 악용하는 것이 문제”라고 했다.오 후보는 정 후보의 폭행 사건 논란을 겨냥해 현장 출동 경찰·소방관의 보디캠 착용을 100% 의무화하고, 주취 폭력 피해 공무원에 대한 민·형사 소송 비용 등을 지원하는 내용의 공약을 발표하며 공세 수위를 높였다. 오 후보는 “제복 공무원이 술에 취한 주폭들의 주먹질에 신음하는 현실을 오세훈 시정이 끝내겠다”고 했다.한편 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 국회 국토교통위원회 현안 질의에 출석해 철근 누락 사태와 관련해 “당시 서울시장인 오 후보는 무릎 꿇고 국민들에게 사과해야 할 사안”이라고 했다.강윤혁·곽진웅 기자