“매일 도민을 위한 새로움으로”, 박수현 후보 선대위 출범

이미지 확대 박수현 민주당 충남도지사 후보가 치열한 경선을 치른 양승조 공동상임선대위원장에게 “이 옷은 우리 승조 형님이 입혀주셨으면 좋겠다”고 즉석에서 제안했다. 박 후보 캠프 제공

이미지 확대 20일 천안에서 열린 박수현 민주당 충남도지사 후보 선대위 출범식에서 양승조·나소열·이정문 공동상임선대위원장이 임명장을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 박 후보 캠프 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

박수현 더불어민주당 충남도지사 후보 선거대책위원회가 20일 공식 출범했다.선대위에 따르면 명칭은 ‘담대한 선대위, 새로운 캠프’다. 후보 슬로건인 ‘새로운 시선, 담대한 설계’와 함께 “매일 매일 도민을 위한 새로움으로 가득 채우자”는 의미를 담았다.이날 오전 천안 선거사무소에서 열린 선대위 발대식 및 임명장 수여식에는 박 후보를 비롯해 양승조·나소열·이정문 공동상임선대위원장과 어기구·문진석·복기왕·이재관·조한기·신현성·김홍장·이용길 공동선대위원장, 공동선대부위원장, 특별위원장 등이 참석했다.박 후보는 인사말을 통해 “선대위 콘셉트는 ‘최소 규모·최고 실용’이다. 세를 과시할 게 아니라 내실 있게 하겠다”며 “모두 현장 속으로, 도민 속으로 나가고자 한다. 이런 마음이 언론 보도를 통해 잘 전달되길 바란다”고 밝혔다.이어 “감개무량한 날이다. 이재명 대통령과 함께 대한민국 국가 정상화를 이루고, 능력 있는 지방정부를 만들겠다”며 “민생과 정책, 공약 중심의 현장형 선대위를 운영하겠다”고 다짐했다.양승조 공동상임선대위원장은 “여기에 계신 한 분 한 분이 전사가 되어 박수현을 당선시킬 각오가 되어 있느냐”며 “저부터 최선을 다하겠다”고 힘을 보탰다.이정문 공동상임선대위원장은 “새로운 시선, 담대한 설계를 실현하기 위해 최대한 노력하겠다”며 “모든 분들이 ‘내가 박수현’이라는 심정으로 ‘일당백·일당천’의 각오로 최고의 결과를 만들어 달라”고 호소했다.천안 이종익 기자