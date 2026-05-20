전국동시지방선거 D-14 ‘선거 벽보 점검’

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거를 2주 앞둔 20일 서울 종로구 서울선거관리위원회에서 관계자들이 선거 벽보를 점검하고 있다. 2026.5.20 이지훈 기자

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제9회 전국동시지방선거를 2주 앞둔 20일 서울 종로구 서울선거관리위원회에서 관계자들이 선거 벽보를 점검하고 있다.제9회 전국동시지방선거 투표는 6월 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행되며 유권자별 지정된 투표소에서 할 수 있다.사전투표는 5월 29일부터 이틀간 진행되며 전국 모든 사전투표소에서 가능하다.이지훈 기자