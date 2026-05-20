정치 6·3 지방선거 전국동시지방선거 D-14 ‘선거 벽보 점검’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/05/20/20260520500201 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-20 16:06 입력 2026-05-20 16:06 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거를 2주 앞둔 20일 서울 종로구 서울선거관리위원회에서 관계자들이 선거 벽보를 점검하고 있다. 2026.5.20 이지훈 기자 제9회 전국동시지방선거를 2주 앞둔 20일 서울 종로구 서울선거관리위원회에서 관계자들이 선거 벽보를 점검하고 있다. 제9회 전국동시지방선거 투표는 6월 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행되며 유권자별 지정된 투표소에서 할 수 있다.사전투표는 5월 29일부터 이틀간 진행되며 전국 모든 사전투표소에서 가능하다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지