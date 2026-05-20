제 9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
D-

전국동시지방선거 D-14 ‘선거 벽보 점검’

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-05-20 16:06
입력 2026-05-20 16:06
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제9회 전국동시지방선거를 2주 앞둔 20일 서울 종로구 서울선거관리위원회에서 관계자들이 선거 벽보를 점검하고 있다. 2026.5.20 이지훈 기자
제9회 전국동시지방선거를 2주 앞둔 20일 서울 종로구 서울선거관리위원회에서 관계자들이 선거 벽보를 점검하고 있다. 2026.5.20 이지훈 기자


제9회 전국동시지방선거를 2주 앞둔 20일 서울 종로구 서울선거관리위원회에서 관계자들이 선거 벽보를 점검하고 있다.

제9회 전국동시지방선거 투표는 6월 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행되며 유권자별 지정된 투표소에서 할 수 있다.

사전투표는 5월 29일부터 이틀간 진행되며 전국 모든 사전투표소에서 가능하다.

이지훈 기자
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