신월동 재개발·재건축 임원 “정책의 연속성과 안정적인 추진력 위해 이기재 필요”

이기재 국민의힘 양천구청장 후보자 지지 선언

이미지 확대 신월동 재개발·재건축 사업 추진 주체 임원들이 지난 19일 신정동 이기재 국민의힘 양천구청장 후보 선거 사무소에서 후보에 대한 공개 지지를 선언했다.

이기재 후보 캠프 제공

세줄 요약 신월동 재개발·재건축 임원들, 이기재 지지 선언

정체 사업 속도전 평가, 정책 연속성 강조

재선 시 주거환경·인프라 개선 약속

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서울 양천구 목동에 이어 신월동 재개발·재건축 추진 주체들이 이기재 국민의힘 양천구청장 후보 지지를 선언했다.이 후보 측은 사업 추진 주체 임원들이 지난 19일 후보에 대한 공개 지지를 선언했다고 20일 밝혔다.이날 임원 20여명은 “이기재 후보는 지난 4년 동안 정체돼 있던 신월동 재개발·재건축 사업을 서울시 최고 수준의 속도로 추진하는 데 큰 역할을 해왔다”며 “사업의 성공적인 완성을 위해서는 정책의 연속성과 안정적인 추진력이 반드시 필요하다”고 강조했다.이번 지지 선언에는 ▲신월1동 모아타운 1~4구역 ▲신월2동 460-1번지 ▲신월2동 477-3번지 ▲신월3동 48-7번지 ▲신월4동 421-6번지 ▲신월4동 530-8번지 ▲신월5동 72번지 ▲신월6동 1006번지 ▲신월신영아파트 ▲신월7동 1구역 ▲신월7동 신안파크아파트 등 주요 재개발·재건축 추진 주체 임원들이 참여했다.이들은 지지 선언문을 통해 “재개발·재건축 사업 성공을 위해서는 행정 일관성과 정책 신뢰, 지속적인 추진력이 무엇보다 중요하다”며 “이기재 후보가 재선에 성공해 흔들림 없이 사업을 이어가는 것이 주민들에게 가장 도움이 된다고 판단했다”고 밝혔다.지난 12일에는 목동아파트 10개(1·3·4·5·6·7·8·9·12·13) 재건축 단지 임원 40여명도 이 후보에 대한 공개 지지를 선언한 바 있다.이 후보는 “신월동의 재개발·재건축 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 속도감 있는 행정과 책임 있는 추진력으로 반드시 성과를 완성해 내겠다”고 밝혔다.이어 “신월동의 주거환경 개선뿐 아니라 교통과 생활 인프라 확충까지 함께 이뤄져야 진정한 변화가 가능하다”며 “주민들이 일상 속에서 직접 체감할 수 있는 변화와 성과로 보답하겠다”고 덧붙였다.유규상 기자