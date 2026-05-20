민주당 권향엽 “박완수, 계엄 때 도청 부재” vs 박 측 “출근해 회의 주재”

민주당 권향엽 의원, 보도자료 내고 비판

“회의·지시 없고 도청에도 없었다” 주장

국민의힘 박완수 후보 캠프 즉각 반박

“출근해 회의...정치공세·왜곡 사과하라”

이미지 확대 경남도청 전경. 서울신문DB

세줄 요약 권향엽, 계엄 당시 박완수 도지사 부재 주장

박 측, 새벽 출근·회의 주재 사실로 맞대응

경남도, 자료 부존재는 부재 증거 아님 해명

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더불어민주당과 국민의힘이 ‘12·3 비상계엄’ 당시 박완수 경남도지사의 행적을 둘러싸고 정면으로 충돌했다. 도지사 부재 여부와 회의 개최 사실을 두고 주장과 반박이 이어지며 갈등이 깊어지는 양상이다.민주당 권향엽 의원은 20일 “비상계엄 당시 박완수 지사가 도청에 나타나지도 않았고 회의를 주재하거나 지시를 내린 사실도 없었다”고 주장했다.권 의원은 당시 언론 보도와 도청 대응 자료 등을 근거로 들었다.권 의원 설명에 따르면 경남도는 12월 4일 0시 11분 기자단에 ‘0시 30분 행정부지사 주재 상황판단회의’를 공지했다가, 0시 48분 ‘새벽 1시 도지사 주재 회의’로 변경했다. 이어 새벽 2시에는 ‘도지사가 도민 동요 및 민생안정 관련 지시를 했다’는 취지의 문자도 발송했다.그러나 의원실이 지난 14일 도청에 관련 자료를 요청한 결과, 회의 개최 내역과 회의록, 지시사항, 공문, 문자 발송 기록 등 일체가 ‘해당 없음’으로 회신(18일)됐다는 것이다.권 의원은 추가 확인 과정에서 “회의도 없었고 도지사도 도청에 오지 않았으며 지시사항도 없었다”는 취지의 설명을 들었다고 밝혔다.그러면서 “긴급 상황 속 도정이 사실상 공백 상태였다”며 “도민이 불안에 떨던 그 밤, 도지사가 도청에 없었으면서 마치 현장에 있었던 것처럼 알린 것은 문제”라고 비판했다.국민의힘 박완수 경남도지사 후보 캠프는 즉각 반박에 나섰다.캠프 측은 “자료 부존재를 근거로 도지사 부재를 단정하는 것은 어불성설”이라며 “별도의 회의 자료나 지시 문서가 없었다는 의미일 뿐, 도지사가 없었다는 증거가 될 수는 없다”고 주장했다.또 “도지사 동선은 출입 기록, 비서실·수행 인력, 상황 책임자 등 다양한 경로로 종합 확인해야 한다”며 “일부 통화 내용만으로 ‘도청에 나타나지 않았다’고 결론 내린 것은 정치적 짜깁기”라고 비판했다.박 후보 측은 “박 지사는 12월 4일 새벽 도청에 출근해 관련 회의를 주재했다”며 “없는 증거를 있는 것처럼 포장하고 확인하지 못한 사실을 단정하는 정치는 경남도민의 판단을 흐리는 저열한 정치일 뿐”이라고 지적했다.그러면서 “책임 있는 사과와 후속 조치가 없다면 민주당의 잘못된 정치 행태와 선거 개입을 바로잡기 위한 모든 조치를 강구할 것”이라고 경고했다.경남도청도 별도 설명을 통해 해명에 나섰다.도는 “박완수 지사는 계엄 선포 이후 상황 보고를 지속해 받았고 국회의 비상계엄 해제 요구 의결안 가결 무렵 도청에 출근해 도민 민생안정 관련 당부 사항을 전달했다”고 밝혔다.이어 “국회에 제출한 ‘자료 부존재’는 계엄과 관련한 별도의 대책 회의나 지시 문서가 없었기 때문”이라며 “도지사 부재를 의미하는 것은 아니다”라고 설명했다.창원 이창언 기자