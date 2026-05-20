與 “조국 당선과 합당 연결은 억지…단일화 논의 없어”

“김관영 현금살포, 어떤 지도부도 용납 못 해”

“전북 당원명부가 불법 전달됐다면 매우 심각”

이미지 확대 더불어민주당 총괄선대본부장인 조승래 사무총장이 20일 국회에서 공식 선거운동 시작을 앞두고 기자간담회를 열고 있다. 2026.5.20 연합뉴스

세줄 요약 지방선거 판세, 서울시장 포함 접전 양상

조국혁신당 합당·단일화, 선거 후 논의 입장

김관영 후보 금품·명부 유출 의혹 강한 비판

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조승래 더불어민주당 사무총장은 20일 6·3 지방선거 판세에 대해 “서울시장 선거는 당초 예상처럼 상당히 치열하게 전개되고 있다”고 말했다.조 사무총장은 공식 선거운동 개시를 하루 앞둔 이날 국회에서 기자회견을 열고 “지선 판세는 전체적으로 접전 지역이 많다. 당초 예상했던 여론의 흐름대로 진행되고 있다”고 진단했다.경기 평택을 재선거에 나선 조국 조국혁신당 후보의 양당 간 합당 재언급에 대해서는 “합당은 민주당도 지선 이후에 논의하자고 했기 때문에 부인하지 않는다”면서도 “조 후보의 당락과 합당 논의를 연결하는 것은 억지 논리로 보인다. 민주당 입장에선 민주당 후보가 당선돼야 합당 논의가 훨씬 더 잘 될 수 있다고 생각할 수 있다”고 짚었다.평택을 단일화에 대해선 “황교안 후보가 과연 끝까지 갈지 상황 변동이 생길 수 있다”며 “모든 가능성을 살펴보고 대비하겠다”고 강조했다. 다만 “혁신당이나 진보당과 구체적으로 (딘일화가) 논의되고 있는 것은 없다”고 전했다.금품 살포 의혹으로 민주당에서 제명된 뒤 무소속 출마한 김관영 전북지사 후보에 대한 공세도 이어갔다. 조 사무총장은 “김 후보는 민주당 지도부로부터 탄압받은 걸로 생각하는 모양인데 우리가 현금 살포를 시킨 것도 아니지 않냐”면서 “이 부분은 그 어떤 지도부라 하더라도 용납할 수 없는 것”이라고 날을 세웠다.김 후보의 ‘권리당원 명부 유출’ 의혹과 관련해서는 “매우 심각하다”며 “전북 당원 명부가 김 후보 측에 불법으로 전달이 됐다는 제보가 있었고 이에 대한 보도가 있었다. 제가 알기로 제보자는 직접 당원 명부를 건넨 사람”이라고 설명했다. 이어 “이게 전달이 됐다면 전달 그 자체로 심각한 것이고, 전달 경로가 만약 (전북지사를 지낸 김 후보의) 비서실이나 공무원들한테 전달됐다면 공무원의 정치 개입이 될 것”이라고 지적했다.강동용 기자