정치 6·3 지방선거 공식 선거운동 D-1… 유세차량 출격 준비 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/05/20/20260520006008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-20 00:35 입력 2026-05-20 00:35 이미지 확대 공식 선거운동 D-1… 유세차량 출격 준비 6·3 지방선거 공식 선거운동 개시를 이틀 앞둔 19일 울산 울주군에 위치한 한 유세차량 제작 업체 작업장에 부산·울산·경남 지역 후보들의 유세 차량들이 줄지어 서 있다.울산 뉴스1 6·3 지방선거 공식 선거운동 개시를 이틀 앞둔 19일 울산 울주군에 위치한 한 유세차량 제작 업체 작업장에 부산·울산·경남 지역 후보들의 유세차량들이 줄지어 서 있다. 울산 뉴스1 2026-05-20 6면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지