“與 또 철새… 난 하남시민 3000번 만나” [6·3선거 재보선 후보 인터뷰]

국민의힘 하남갑 후보 이용

이미지 확대 6·3 경기 하남갑 보궐선거에 출마한 이용 국민의힘 후보가 하남시 신장동 ‘책임캠프’에서 서울신문과 인터뷰 하고 있다.

세줄 요약 민주당 철새 정치 비판과 하남 토박이 강조

총선 패배 뒤에도 3000번 시민 접촉하며 민심 다짐

5호선 급행·AI 특구로 자족도시 구상 제시

2026-05-20 6면

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6·3 경기 하남갑 국회의원 보궐선거에 나선 이용 국민의힘 후보는 19일 “하남에서 더불어민주당의 철새가 떠나고 다른 철새가 왔다”며 “하남을 가장 잘 아는 이용이 하남 발전을 반드시 해내겠다”고 강조했다.“보수의 수도권 재건을 이루고 싶다”며 출사표를 던진 이 후보는 이날 하남시 신장동 ‘책임캠프’에서 진행한 서울신문과의 인터뷰에서 “지난 총선에서 낙선했을 때도 하남을 떠나겠다는 생각은 한 번도 없었다”며 “다음에는 ‘내가 이기겠구나’라는 생각에 바닥 민심을 계속 다지고 있었다. 민심은 변하지 않는다고 생각한다”고 말했다.이 후보는 21대 비례대표 의원을 지낸 뒤 2024년 총선 때 하남갑에 출마했다가 추미애 민주당 후보에게 1.18% 포인트 차로 고배를 마셨다. 그는 “저는 12년 동안 하남에 거주했다. 총선 패배 후에도 매일 오전 6시부터 시민들을 3000번 만났다”며 “주민들도 ‘이번에는 꼭’이라고 격려해준다”고 전했다. 이어 “2년 동안 간절하게 지역구를 갈고 닦으면 여기서도 된다는 모습을 꼭 보여주고 싶다”고 힘줘 말했다.경쟁자인 이광재 민주당 후보에 대해선 “강원에 뼈를 묻겠다고 말하고 경기 분당의 미래를 책임지겠다고도 말한 사람”이라며 “정치 유불리에 따라서 하남도 버릴 수 있다”고 꼬집었다.이 후보는 최근 여론조사에서 이광재 후보에 지지율이 뒤지는 것으로 나온 데 대해 “지난 총선 당시 여론조사에서 15% 포인트 뒤졌지만 (뚜껑을 열어보니) 1% 포인트 차였다”며 “항상 상대 후보보다 지지율이 낮다는 마음가짐으로 간절하게 주민들을 만나기 때문에 격차는 뒤집을 수 있다”고 자신했다.이 후보는 “하남은 신도시 4개가 들어설 정도로 발전이 빠른 도시다. 하지만 도서관과 체육관이 거의 없고 감일·위례에는 지하철이 들어오지 않아 편의성이 ‘빵점’인 기형적 도시”라고 지적했다. 이어 “신도시 건설로 생긴 빚을 갚고 생활편의 시설을 설치하려고 하면 다시 신도시를 만드는 기형적 구조를 수술해야 한다”고 덧붙였다.그가 대표 공약으로 앞세운 건 ‘하남 5호선 급행 도입’이다. 그는 “시민들의 출퇴근 시간이 20~30분 줄 것으로 예상된다”며 “하남 시민의 아침 30분은 이용이 책임지겠다”고 말했다. 또 “﻿교산 신도시를 인공지능(AI) 경제 특구로 지정하고 기업을 유치해 ‘베드타운’이 아닌 자족도시로 만들겠다”고 했다.글·사진 박효준 기자