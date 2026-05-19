제 9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
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공식 선거운동 D-1… 유세차량 출격 준비

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수정 2026-05-19 18:14
입력 2026-05-19 18:14
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공식 선거운동 D-1… 유세차량 출격 준비
공식 선거운동 D-1… 유세차량 출격 준비 6·3 지방선거 공식 선거운동 개시를 이틀 앞둔 19일 울산 울주군에 위치한 한 유세차량 제작 업체 작업장에 부산·울산·경남 지역 후보들의 유세 차량들이 줄지어 서 있다.
울산 뉴스1


6·3 지방선거 공식 선거운동 개시를 이틀 앞둔 19일 울산 울주군에 위치한 한 유세차량 제작 업체 작업장에 부산·울산·경남 지역 후보들의 유세 차량들이 줄지어 서 있다.

울산 뉴스1
2026-05-20 6면
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