“보수 분열 악영향” 박형준, 부산 북구갑 단일화 촉구

“기회주의와 타협 안 해” 박민식 반발

“민심이 길 내줘” 한동훈은 여지 남겨

세줄 요약 북구갑 보수 후보 단일화 촉구

부산·부울경 선거 영향 우려 제기

박민식·한동훈 입장 엇갈림

2026-05-20 6면

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6·3 지방선거 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 부산 북구갑 국회의원 보궐선거의 보수 후보 단일화를 촉구하고 나서면서 변수가 될지 주목된다. 보수의 승리를 위해서는 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보가 하정우 더불어민주당 후보와의 3자 구도에서 2·3위를 다투는 상황을 단일화로 정리해야 한다는 취지다.박형준 후보는 19일 채널A에서 “북구갑 선거가 부산 선거, 나아가서 부울경(부산·울산·경남) 선거 전체에 영향을 주는 측면이 있다”며 “부울경 내에 일어났던 보수의 분열을 가져오는 효과가 전체 선거에 악영향을 준다”고 말했다. 이어 “북구갑이 어쨌든 후보 단일화를 해 거기서 바람을 일으키면 긍정적인 영향을 주리라고 본다”고 전망했다.북구갑은 3자 구도가 확정된 후 1위 하 후보, 박민식 후보와 한 후보가 조사마다 2위를 다투는 양상이 계속되고 있다. 이날 발표된 여론조사(조선일보·매트릭스, 16~17일, 전화면접, 표본오차 ±4.4%포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)에서도 하 후보 39%, 박민식 후보 20%, 한 후보 33%였다.박형준 후보가 단일화 필요성을 거론했지만 두 후보의 입장은 갈린다. 박민식 후보는 이날 “보수를 분열시킨 천박한 기회주의 정치와 결코 타협하지 않는다”며 “북구 주민들은 철새 정치인의 개인 야욕을 위해 불타 없어지는 불쏘시개가 되기를 단호히 거부한다”고 했다.반면 한 후보는 공약 발표 후 기자들과 만나 “민심이 이미 그 길을 내주시고 있다고 생각한다”며 단일화 가능성을 열어뒀다.북구갑 단일화에 대해선 부산 의원들 의견도 엇갈린다. 한 부산 지역 의원은 “기계적으로 단일화가 도움이 된다고 말하는 분들도 있지만 박민식·한동훈 지지층 간 이동이 불가능해 효과가 크지 않을 것”이라고 말했다.또 다른 부산 의원은 “박형준 시장이 개입했다가는 자칫 시장 선거에 역풍을 맞을 수도 있어 모두가 조심스러운 상황”이라고 전했다. 박형준 후보도 “당장 제가 북구갑 선거에 개입하기는 어려운 상황”이라고 말했다.손지은 기자