박찬우 국힘 천안시장 후보 “돈 되는 농업, 살고 싶은 농촌 만들겠다”

세줄 요약 농업예산 7% 확대와 로컬푸드 직매장 확충 제시

농민수당 현실화, 소득 안전망 강화 공약 발표

청년·후계농 육성과 농촌 생활환경 개선 강조

이미지 확대 박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 19일 공약을 발표하고 있다. 이종익기자

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박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 농업 분야 공약과 관련해 예산을 임기 말까지 7% 확대하고 공공형 로컬푸드 직매장 확대 등을 제시했다.박 후보는 19일 공약 발표를 통해 “돈이 되는 농업, 살고 싶은 농촌, 청년이 돌아오는 미래농업도시 천안을 만들겠다”고 밝혔다.이어 “농업은 단순한 1차 산업이 아닌 시민 먹거리, 농촌 공동체, 지역경제, 균형발전을 떠받치는 천안의 뿌리”라며 “천안 농정을 생산 중심에서 소득 중심으로, 개별 지원에서 품목별 구조혁신으로, 단순 시설 확충에서 농촌 생활권 개선으로 전환하겠다”고 설명했다.박 후보에 따르면 천안의 논 면적은 2020년 6084㏊에서 2024년 5,781㏊로 줄었다. 밭 면적도 2020년 6732㏊에서 2024년 6603㏊로 감소했다.천안에는 ‘하늘그린’, ‘천안흥타령쌀’ 등 공동브랜드가 있지만, 학교급식·공공급식 연계, 온라인 판매, 대도시 판로 확대는 더 보완해야 할 과제로 꼽았다.그는 천안 농업 발전을 위한 주요 공약으로 △본예산 대비 농업예산 7% 확대 △농민수당 현실화와 농가소득 안전망 강화 △사전 예방 중심 △농업보조사업의 직접지원 확대 △천안형 농업인력지원센터 설치 △농업 생산비 부담 감소 △먹거리 통합지원센터를 설치하고 공공형 로컬푸드 직매장 확대 △청년·후계농업경영인을 육성 △품목별 특화농업 경쟁력 강화 △농촌 생활환경 개선·농민복합커뮤니티센터 설치 등을 제시했다.박 후보는 “농민이 가장 크게 느끼는 어려움은 많이 생산해도 안정적으로 소득을 남기기 어렵다는 점”이라며 “농자재, 유류, 전기료, 인건비 등은 오르지만, 농산물 가격은 기상과 수급에 따라 크게 흔들리고 있다”고 말했다.이어 “천안 농업을 단순히 지키는 데 그치지 않고, 돈이 되는 산업으로 키우고, 농촌을 살고 싶은 생활공간으로 바꾸며, 청년이 돌아오는 미래농업도시 천안을 만들겠다”고 강조했다.천안 이종익 기자