박수현 선대위 “김태흠 후보 왜곡·몰이해 심각”

세줄 요약 TV토론 발언 두고 사실 왜곡·몰이해 지적

행정통합 조건 변화와 책임 소재 공방

외자·기업유치 50조원 성과 공개 촉구

이미지 확대 박수현 민주당 충남도지사 후보 선거대책위원회 최재용 정책본부장이 19일 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자

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박수현 더불어민주당 충남도지사 후보 측은 TV 토론회에서 김태흠 국민의힘 후보의 발언이 ‘사실과 다르다’며 즉각적인 조치와 재발 방지 촉구를 주장했다.박 후보 선거대책위원회 최재용 정책본부장은 19일 천안시청에서 기자회견을 열고 “18일 KBS 초청 토론회에서 김 후보의 왜곡·몰이해가 심각하다”고 밝혔다.최 본부장은 “김 후보가 스스로 행정통합을 설계했다고 자처하고 있지만, 실제로는 4년간 최대 20조 원과 공공기관 이전 우선권 등 절호의 기회를 날려버린 당사자”라며 “박 후보 입장이 바뀐 것이 아닌 조건 자체가 달라진 것”이라고 주장했다.앞서 김 후보는 토론회에서 “박 후보는 작년 9월만 해도 (행정통합이) 졸속이라 비판했고, 11월에는 도민을 재앙으로 밀어 넣는 행위라고 했다”며 박 후보의 과거 발언을 거론하며 비판했다.박 후보 선대위는 김 후보의 외자·기업유치(MOU) 50조원 성과에 대해 정보공개를 촉구했다.최 본부장은 “자료 공개가 안 되고 있다. 49조 2000억원 중 실제 통장 입금액, 산단 조성·공장 착공, 고용 창출 진척률을 도민에게 즉시 공개하라”고 압박했다.선대위는 김 후보의 광주·전남 통합예산 삭감 발언에 대해서는 ‘사실 왜곡’이라고 일축했다.최 본부장은 “정부는 이번 추경에 광주·전남 행정통합 초기 필수요소 지원을 위한 지방채 인수예산 1000억원을 반영했다”며 “정부는 2027년도 본예산부터 연간 최대 5조원, 4년간 최대 20조원의 인센티브를 차질 없이 지원할 계획을 밝힌 상태”라고 비판했다.이어 “220만 도민의 알권리 충족과 정책선거 분위기 조성을 위해 마련된 토론회가 사실 왜곡과 책임 회피의 장으로 활용돼 유감스럽다”며 “발목잡기, 헐뜯기, 사실 왜곡이 아닌 오로지 충남 미래를 위한 정책경쟁을 펼 수 있도록 협조해 달라”고 했다.천안 이종익 기자