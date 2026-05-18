이미지 확대 투표용지 인쇄 시작 6·3지방선거 본투표 용지 인쇄가 시작된 18일 경기 수원시의 한 인쇄소에서 관계자가 투표용지를 들어 보이고 있다. 비례대표 경기도의원을 뽑는 용지에는 총 20개 정당이 기재돼 있다.

연합뉴스

2026-05-19 5면

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6·3지방선거 본투표 용지 인쇄가 시작된 18일 경기 수원시의 한 인쇄소에서 관계자가 투표용지를 들어 보이고 있다. 비례대표 경기도의원을 뽑는 용지에는 총 20개 정당이 기재돼 있다.연합뉴스