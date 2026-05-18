정치 6·3 지방선거 투표용지 인쇄 시작 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/05/19/20260519005002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-18 18:05 입력 2026-05-18 18:05 이미지 확대 투표용지 인쇄 시작 6·3지방선거 본투표 용지 인쇄가 시작된 18일 경기 수원시의 한 인쇄소에서 관계자가 투표용지를 들어 보이고 있다. 비례대표 경기도의원을 뽑는 용지에는 총 20개 정당이 기재돼 있다.연합뉴스 6·3지방선거 본투표 용지 인쇄가 시작된 18일 경기 수원시의 한 인쇄소에서 관계자가 투표용지를 들어 보이고 있다. 비례대표 경기도의원을 뽑는 용지에는 총 20개 정당이 기재돼 있다. 연합뉴스 2026-05-19 5면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지