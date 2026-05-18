천안의료원 찾은 박찬우 국힘 후보 “공공 의료 안전망 강화해야”

세줄 요약 천안의료원 방문, 공공의료 간담회 개최

지역 거점 의료기관 육성·행정 지원 제시

응급의료센터 승격·전문의 유치 요청

이미지 확대 박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 천안의료원 관계자들과 간담회 개최에 앞서 기념사진을 찍고 있디. 박 후보 캠프 제공

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박찬우 국민의힘 천안시장 후보는 18일 천안의료원의 공공의료 안전망 강화 등을 위해 지역 거점 공공의료기관 조성과 행정 지원 등을 제시했다.박 후보는 이날 천안의료원에서 공공의료기관의 현장 목소리를 청취하기 위한 간담회를 개최했다.천안의료원은 지역응급의료센터 승격을 위한 시설 확충 예산과 행정 지원, 감염·류마티스·중증 외상 등 필수 분야 전문의 초빙·유치 지원, 디지털 건강 안전망 구축 등의 지원을 제안했다.박 후보는 “지방의료원 지원은 비용이 아닌 70만 천안시민을 위한 가장 확실한 건강 안보 투자”라며 “천안의료원을 지역 거점 공공의료기관 표준 모델로 키워 시민 누구나 안심하고 찾을 수 있는 병원으로 만들겠다”고 밝혔다.그는 병원을 찾는 환자와 시민들의 교통 편의 개선을 위해 원형교차로 디자인안도 제시했다.천안 이종익 기자