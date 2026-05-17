국힘 부대변인에 ‘추경호 복심’ 하중환…김부겸 향해 “등 떠밀려 나온 후보”

세줄 요약 추경호 복심 하중환, 중앙당 부대변인 임명

김부겸 향해 등 떠밀려 나온 후보라 비판

추 후보 140일 행보와 공약 경쟁력 강조

이미지 확대 추경호 국민의힘 대구시장 후보인 추경호 전 경제부총리(오른쪽)와 중앙당 부대변인으로 임명된 하중환 대구시의원. 서울신문DB

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추경호 국민의힘 대구시장 후보의 복심으로 꼽히는 하중환 대구시의원이 중앙당 부대변인으로 임명됐다. 하 부대변인은 “대구를 살리겠다고 나온 사람과 등 떠밀려 나온 사람, 누구의 마음이 진심인가”라며 김부겸 더불어민주당 후보를 겨냥했다.하 부대변인은 17일 페이스북에 ‘추경호의 140일과 김부겸의 49일’이라는 제목의 글을 통해 이같이 밝혔다.그는 “추 후보가 대구시장 출마를 선언한 지 오늘로 140일”이라며 “치열한 당내 경선을 거치며 대구 골목골목을 다니고 오직 진심으로 시민을 만났고 시민의 목소리가 공약이 됐다”고 했다. 그러면서 “길 위에서 다듬어진 정책은 추경호가 꿈꾸는 대구경제 대개조의 비전이 됐다”고 덧붙였다.하 부대변인은 김 후보의 출마 과정을 언급하며 추 후보의 경쟁력을 강조했다. 그는 “추경호의 풍찬노숙이 100일이 되어갈 때 김 후보가 출마를 선언했다”며 “절대 출마할 일은 없다고 했다가, 당과 지역의 요구를 마냥 거부하기 어렵다고 했다가, 피하기 힘들겠구나 했다가, 마지막엔 대구를 살려야 한다는 절박감에 출마를 했다고 한다. 어느 말이 맞는지 모르겠다”고 꼬집었다.이어 “경제전문가의 경험에 현장의 목소리를 직접 담아내고 다듬어온 공약과 한 달도 안 돼 급조한 공약 중 누구의 약속에 대구의 미래가 있겠느냐”고 반문했다.한편, 하 부대변인은 추 후보가 대구 달성에 국회의원으로 출마한 2016년 처음 인연을 맺고 10년째 그림자 보좌를 이어오고 있다. 1998년 박근혜 전 대통령이 달성군 보궐선거로 정계에 입문할 때 수행 실장을 맡았던 그는 대구시당 대변인을 4차례 지내기도 했다.하 부대변인은 이같은 이력을 바탕으로 중앙당 부대변인 임명 전에는 추 후보의 캠프에서 수석대변인으로 선거 메시지와 언론 대응을 도맡은 바 있다.대구 민경석 기자