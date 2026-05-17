오픈채팅방 ‘정청래 암살단’ 모집…與 “심각한 선거운동 방해행위”

경찰에 수사의뢰·신변보호 요청

“테러 모의만으로도 중대범죄”

“정청래 대표, 의연한 자세 유지”

이미지 확대 정청래 대표와 손 맞잡은 김용남 후보 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)와 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 후보가 16일 경기 평택시 안중읍 선거사무소에서 열린 개소식에서 손을 맞잡고 높이 들고 있다.

이미지 확대 수산물 사는 정청래 대표 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표 겸 중앙선거대책위원회 총괄 상임위원장이 16일 오전 제주시 건입동 제주시수협어시장에서 수산물을 사고 있다.

세줄 요약 오픈채팅방 정청래 테러 모의 제보 접수

민주당, 경찰 수사 의뢰와 신변 보호 요청

정 대표, 위협에도 기존 일정 강행 방침

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더불어민주당은 17일 소셜미디어(SNS) 오픈채팅방에서 정청래 대표를 향한 테러를 모의한다는 제보를 받았다며 서울경찰청에 수사를 의뢰했다고 밝혔다. 민주당은 심각한 선거운동 방해행위에 해당한다며 경찰에 신변 보호도 요청했다. 다만 정 대표는 기존 일정을 그대로 진행한다는 입장이다.강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 갖고 “공식 선거운동 기간을 고작 나흘 앞둔 상황에서 ‘정청래를 죽이자’, ‘정청래 암살단 모집’ 등 실체를 알 수 없는 SNS 단체방에서 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수되고 있다”고 밝혔다.그러면서 “이에 따라 어제 당 차원에서 경찰에 신속한 수사 의뢰와 함께 철저한 신변 보호를 요청했다”면서 “테러뿐만 아니라 테러 모의만으로도 중대범죄”라고 강조했다.특히 강 수석대변인은 “이러한 테러 모의로 인해 정 대표의 행보가 위축된다면, 대한민국의 미래에 해를 가하는 정치적 폭력이자 협박에 다름 아니다”라면서 “무의식에 자리 잡은 공포심으로 인해 스스로 몸을 사릴 수밖에 없도록 만드는 그 자체로, 이미 심각한 선거운동 방해행위”라고 지적했다.다만 강 수석대변인은 “정 대표는 어떠한 위협과 협박에도 굴하지 않고, 민주당의 지방선거 승리와 우리 당 후보들의 당선을 위해 의연한 자세를 유지할 것”이라며 “불광불급, 종횡무진, 전광석화, 지성감천의 변함없는 행보로 6·3 지방선거일까지 하루 24시간을 쪼개고 또 쪼개는 극한의 지극정성을 다할 것”이라고 했다.강 수석대변인은 기자회견 후 기자들과 만나 “(오픈채팅방) 아이디를 쓰기 때문에 그 해당 당사자가 어느 지역인지는 모르겠다”면서 “특정 일정을 겨냥한 것은 아니다”라고 설명했다.그러면서 “단순한 의사 표현이 아니고 구체적인 표현까지 언급이 됐기 때문에 수사 의뢰까지 진행하게 된 것”이라며 “이런 일이 일어나면 안 되는 거 아니겠냐”고 언급했다.강윤혁 기자