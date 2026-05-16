임문영 광주 광산을 후보 선거사무소 개소식

‘이재명의 전략가·AI전문가’ 강점 내세워…“AI시대 중심은 광주”
김용 전 민주연구원 부원장·민형배 후보·지역 의원 등 대거 참석
임문영 더불어민주당 광주 광산을 국회의원 후보가 16일 선거사무소 개소식을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.
임 후보는 이날 오후 광주 광산구 왕버들로 선거사무소에서 ‘민주주의의 심장 전남광주에서 AI 대전환의 새로운 미래를 시작합니다’를 주제로 개소식을 개최했다.
이날 행사장에는 민형배 전남광주통합특별시장 후보를 비롯해 정준호·전진숙·정진욱·안도걸·조인철 국회의원, 김용 전 민주연구원 부원장, 신수정 광주 북구청장 후보, 박병규 광주 광산구청장 후보, 김병내 광주 남구청장 후보와 지역 시민·당원·지지자들이 대거 참석했다.
민형배 후보는“임문영 후보는 이재명 대통령과 오랜 시간 함께하며 정책과 미래 전략을 설계해 온 인물”이라며 “광주가 키워낸 더 큰 정치인으로 성장시켜 달라”고 말했다. 이어 “제가 맡았던 역할을 이제 임문영 후보가 이어가게 됐다”며 “AI와 경제 전략뿐 아니라 민주주의의 위기 앞에서도 함께 싸워온 사람인만큼, 임문영 후보를 잘 키워 놓으면 시민들이 반드시 ‘그때 정말 잘 선택했다’고 말하게 될 것”이라고 강조했다.
김용 전 민주연구원 부원장은 “임문영 후보는 AI 전략가를 넘어 이재명 대통령 곁에서 정책과 경제 전략을 함께 설계해 온 핵심 인물”이라며 “광주에 대한 애정과 책임감을 갖춘 준비된 후보”라고 평가했다. 또 “이제는 고향 광주와 광산의 미래를 위해 더 큰 역할을 해야 할 때”라고 말했다.
송영길 인천 연수갑 후보와 조정식 국회의원은 축하 영상을 통해 힘을 보탰다.
송영길 후보는 “이재명 대통령에게서 전남광주 미래산업의 토대를 만들겠다는 확고한 의지와 열정을 느낄 수 있었다”며 “임문영 후보의 광주 출마 역시 그 연장선에 있다”고 말했다.
조정식 의원은 “임문영 후보는 대통령의 핵심 참모이자 최고의 AI 전문가”라며 “이재명 정부의 성공과 함께 광주 광산의 큰 도약을 이끌 적임자”라며 적극적인 지지를 보냈다.
이날 임 후보는 자신을 ‘광주 사람, 이재명의 전략가, AI 전문가’라고 소개하며 광주의 민주주의 정신과 미래산업 경쟁력을 연결해 새로운 성장의 시대를 열겠다는 비전을 제시했다.
임 후보는 인사말에서 “정치의 출발도 끝도 결국 주민이어야 한다”며 “국회의원이 되더라도 광산과 광주를 떠나는 정치가 아니라 주민 곁을 끝까지 지키는 정치인이 되겠다”고 밝혔다. 이어 “국가 AI 전략을 설계해 온 경험을 바탕으로 광주를 대한민국 미래산업의 중심으로 키우겠다”며 “광주의 성장동력이 곧 대한민국의 새로운 성장동력이 되도록 혼신의 힘을 다하겠다”고 강조했다.
광주 홍행기 기자
세줄 요약
- 선거사무소 개소식 열고 본격 선거전 돌입
- 광주를 AI 대전환·미래산업 중심지로 제시
- 주민 곁 지키는 정치와 지역 성장 강조
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