정치 6·3 지방선거 [포토] 함께 손 흔드는 오세훈-이명박 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/05/15/20260515800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-15 11:29 입력 2026-05-15 11:29 1/ 6 이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 15일 서울 중구 청계천 모전교 인근에서 이명박 전 대통령과 함께 손을 흔들며 인사하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 15일 서울 중구 청계광장에서 이명박 전 대통령을 만나 대화하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 15일 서울 중구 청계광장에서 이명박 전 대통령과 환담하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 15일 서울 중구 청계천 모전교 인근에서 시민들을 향해 손을 흔들고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 이명박 전 대통령이 15일 서울 중구 청계광장에서 지지자들과 인사하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 이명박 전 대통령이 15일 서울 중구 청계천 모전교에서 광통교까지 함께 걸어가고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 아이수루 서울시의원, 몽골 항올구의회 대표단과 문화·교육 협력 논의... “다양성은 도시 성장의 경쟁력” 서울시의회 바로가기 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 15일 서울 중구 청계천 모전교 인근에서 이명박 전 대통령과 함께 손을 흔들며 인사하고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지