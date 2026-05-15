[포토] 함께 손 흔드는 오세훈-이명박

1 / 6 이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 15일 서울 중구 청계천 모전교 인근에서 이명박 전 대통령과 함께 손을 흔들며 인사하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 15일 서울 중구 청계광장에서 이명박 전 대통령을 만나 대화하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 15일 서울 중구 청계광장에서 이명박 전 대통령과 환담하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 15일 서울 중구 청계천 모전교 인근에서 시민들을 향해 손을 흔들고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 이명박 전 대통령이 15일 서울 중구 청계광장에서 지지자들과 인사하고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 이명박 전 대통령이 15일 서울 중구 청계천 모전교에서 광통교까지 함께 걸어가고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

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국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 15일 서울 중구 청계천 모전교 인근에서 이명박 전 대통령과 함께 손을 흔들며 인사하고 있다.연합뉴스