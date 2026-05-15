충남의료기사단체총연합회 “박수현 후보 지지합니다”

세줄 요약 충남의료기사단체총연합회, 박수현 지지 선언

의료 격차 해소·현장 소통·추진력 평가

박 후보, 정책간담회로 민심 청취 행보

이미지 확대 충남의료기사단체총연합회가 박수현 민주당 충남도지사 후보 지지 의사를 밝히고 있다. 박 후보 캠프 제공

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충남의료기사단체총연합회가 박수현 더불어민주당 충남도지사 후보 지지를 선언했다.15일 박 후보 캠프에 따르면 연합회는 정책간담회를 가진 뒤 “박 후보가 충남의 보건의료 혁신과 의료기사 권익 향상을 이끌 것”이라며 지지를 선언했다.지지 선언 이유로는 △의료 격차 해소 적임자 △현장 중심의 소통가 △검증된 추진력 등을 꼽았다.이들은 “우리는 그동안 헌신적인 노력에도 열악한 환경과 불합리한 처우를 견뎌왔지만, 박 후보에게서 충남 의료의 희망을 봤다”고 밝혔다.박 후보는 이어 한국공인중개사협회 충남도회, 대한민국 희망복지 특별위원회와 천안 선거사무소에서 연달아 간담회를 갖는 등 생생한 민심을 청취하는 ‘정책 행보’에 집중하고 있다.박 후보는 “충남의 복지가 사람 마음까지 연결하는 시대 그리고 세대와 세대, 사람과 사람, 지역과 공동체를 연결하는 정서복지플랫폼을 말씀하셨다”며 “희망과 복지라는 두 키워드를 매우 소중하게 생각하고 적극적으로 응원한다”고 강조했다.천안 이종익 기자