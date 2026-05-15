메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

정원오 측 “말꾼 아닌 일꾼이 ‘G2 서울’ 만든다”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-05-15 15:55
입력 2026-05-15 15:55
정원오 더불어민주당 서울시장 후보 캠프가 “(오세훈 서울시장 재임 시절) 서울의 경제성장률은 10위권 밖으로 밀려났다”고 15일 비판했다.

이미지 확대
정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 14일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 신문방송편집인협회 포럼에 참석해 각각 발언하고 있다. 뉴스1
정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 14일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 신문방송편집인협회 포럼에 참석해 각각 발언하고 있다.
뉴스1


정 후보 선대위 글로벌 G2 서울비전위원회는 이날 “곁에서 지켜본 정 후보는 화려한 수사로 현혹하는 ‘말꾼’이 아닌, 결과로 답하는 진정한 ‘일꾼’이었다”면서 “정 후보는 도시에 대한 정교한 지식과 풍부한 현장 경험이 결합된 ‘실천적 지혜’를 가진 행정 전문가”라고 밝혔다. 그러면서 “낙후됐던 성수동을 세계적 핫플레이스이자 업무지구로 변모시켰다”고 덧붙였다.

반면 오세훈 국민의힘 서울시장 후보에 대해서는 “‘첫날부터 능숙하게’를 외쳤으나 서울의 경제성장률은 10년 중 7번이나 전국 평균에 못 미쳤다”며 “31만호 공급 약속은 지켜지지 않았다”고 평가했다. 이어 “정작 전임 시장보다 저조한 실적을 거두고도 남 탓만 되풀이한다”고 했다.
아이수루 서울시의원, 몽골 항올구의회 대표단과 문화·교육 협력 논의... “다양성은 도시 성장의 경쟁력”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 아이수루 서울시의원, 몽골 항올구의회 대표단과 문화·교육 협력 논의... “다양성은 도시 성장의 경쟁력”

선대위는 “한 사람이 화려한 ‘말’에 치중할 때, 정 후보는 묵묵히 ‘일’을 하며 시민의 삶을 바꿨다”면서 “정체된 서울 경제에 다시 심장이 뛰게 하려면 ‘말’이 아닌 ‘실력’이 필요하다”고 강조했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기