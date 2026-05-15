김태흠 “아산, ‘충남의 송도’ 조성하겠다”

세줄 요약 아산 북부권, 베이밸리 국제신도시 구상 발표

국제학교·외국인 타운·돌봄체계 조성 제시

반도체·모빌리티 연계한 성장축 강조

이미지 확대 김태흠 국민의힘 충남지사 후보. 서울신문DB

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김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 15일 아산 북부권(인주·둔포)을 세계적인 인재와 글로벌 기업이 모이는 ‘베이밸리 국제신도시’로 조성하겠다고 제시했다.김 후보는 이날 보도자료를 통해 “베이밸리 메가시티 성공은 단순히 산업단지만 짓는 것이 아닌 글로벌 기업과 가족이 정착할 수 있는 교육·주거·의료·문화 인프라가 갖춰져야 한다”며 이같이 밝혔다.김 후보 구상은 아산 인주·둔포권을 경제자유구역 추진과 연계해 국제학교 유치, 외국인 타운 조성, 글로벌 생활지원센터 설치, 국제진료·돌봄 지원체계 구축 등 이른바 ‘충남의 송도’를 조성하는 것이다.아산 북부권은 인근의 아산테크노밸리, 천안 성환종축장 국가산단, 평택 고덕국제도시, 주한미군기지 등과 인접해 있다.이곳은 반도체, 디스플레이, 미래 모빌리티 등 충남의 미래 성장축이 밀집해 국제신도시 조성의 최적지로 꼽힌다.김 후보는 “아산 북부권을 ‘충남의 송도’이자 대한민국 제조업의 국제 관문으로 만들겠다”며 “아산 북부권 국제신도시는 베이밸리를 한국형 실리콘밸리로 완성하는 핵심 퍼즐이 될 것”이라고 강조했다.아이종익 기자