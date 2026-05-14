“확실한 열매 맺겠다”…류경기 중랑구청장 후보 개소식

중랑동행길, 최고의 교육 환경 조성 등

도시 대전환, 주택 개발 사업 마무리해야

이미지 확대 류경기(왼쪽 첫번째·연단) 더불어민주당 중랑구 후보자가 14일 망우동 선거 사무소에서 개소식을 열고 후보자 연설을 하고 있다.

류경기 선거캠프 제공

세줄 요약 중랑구청장 후보 개소식 열고 3선 도전 선언

중랑 동행길·공교육 도시·주거개발 공약 제시

교육·복지·인프라 완수 의지 재차 강조

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“기회가 주어지면 그동안의 노력과 정성을 모아 확실한 열매를 맺겠다.”(류경기 더불어민주당 중랑구청장 후보)14일 류 후보는 중랑구 망우동 삼부빌딩에서 개소식을 열고 선거 3선 도전 의지를 밝혔다. 그는 “아이들 교육 환경과 어르신 복지, 각종 인프라 확충, SH공사 이전 및 면목행정복합타운 건립 등 수많은 일을 추진해왔지만 아직 배가 고프다”며 “이 사업들을 완수하기 위해 3선에 도전하는 것”이라고 강조했다.이날 개소식에는 주최 측 추산으로 지역 시·구의원 출마자들을 비롯해 주민 1500여명이 참석했다. 이 자리에서 류 후보는 핵심 공약도 공개했다. 그는 “망우역사문화공원과 중랑천, 묵동천 등 중랑의 자원을 하나로 연결해 서울에서 가장 걷기 좋은 ‘중랑 동행길’을 조성하겠다”며 “시민들이 일상에서 즐거움과 행복을 느낄 수 있는 보행 환경을 완성할 것”이라고 밝혔다.이어 ‘최고의 공교육 도시’를 향한 비전도 제시했다. 류 후보는 “아이들이 중랑구 내 어느 학교를 다니더라도 자부심을 느끼고 성장에 실질적인 도움을 받을 수 있는 최상의 교육 환경을 조성하겠다”고 설명했다.마지막으로 그는 도시 관리 및 주거 개발 사업의 시급성을 역설했다. “중랑구는 1960~70년대 서울의 인구가 폭발하던 시기에 형성된 주거 도시로, 당시 면목동의 논밭이 정비 사업을 통해 급격히 주택화됐다”고 진단했다. 이어 “당시 차량 증가를 예측하지 못해 도로 폭이 매우 좁은 상태”라며 “주택 개발 사업을 통해 저층 주거지를 아파트 등 공동주택으로 현대화하고, 지하 주차장을 충분히 확보해야 한다”고 전했다.그러면서 “도시 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 주택 개발 사업을 현재 중랑구 내 27곳에서 추진 중”이라며 “이를 성공적으로 완성하는 것이 제 꿈이며 반드시 완수해내겠다”고 다짐했다.그는 끝으로 “교육과 경제, 문화와 환경이 조화를 이루는 ‘자족 도시 중랑’을 향해 대도약을 이루는 시기를 만들겠다”고 강조했다.유규상 기자