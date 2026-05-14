박병규 “정책·비전으로 평가받는 깨끗한 선거 치를 것”

6·3지방선거 더불어민주당 광주 광산구청장 후보 등록

이미지 확대 박병규 민주당 광주 광산구청장 후보가 14일 광산구 선거관리위원회에서 후보 등록을 한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 박병규 선거사무소 제공

세줄 요약 후보 등록 첫날 광산구청장 후보 등록 마무리

정책·비전으로 평가받는 깨끗한 선거 약속

민생 현장 중심 경청·소통 선거운동 예고

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박병규 더불어민주당 광산구청장 후보는 14일 제9대 전국동시지방선거 후보자 등록 첫날 광산구청장 후보 등록을 했다.박 후보는 이날 오전 9시 광주광역시 광산구선거관리위원회에서 후보 등록 절차를 마무리한 뒤 “지난 민선8기 동안 시민과 함께 만든 변화와 성과를 바탕으로 더 크고 더 강한 광산의 미래를 완성하겠다”며 “정책과 비전으로 평가받는 깨끗한 선거를 치르겠다”고 밝혔다.이어 “광산은 광주의 산업과 경제, 청년과 미래를 이끄는 핵심 도시로 성장하고 있다”며 “앞으로의 4년은 단순한 행정의 연장이 아니라, 광산의 위상을 한 단계 더 도약시키는 중요한 시간이 될 것”이라고 강조했다.박 후보는 특히 “정치는 시민의 삶을 바꾸는 실천이어야 한다”며 “상대를 공격하는 정치가 아니라 시민의 미래를 놓고 경쟁하는 정책 선거를 만들겠다”고 덧붙였다.박 후보는 후보 등록 이후 민생 현장을 중심으로 시민들과 직접 만나 광산의 미래 비전을 설명하고, 시민들의 목소리를 듣는 ‘경청·소통 중심 선거운동’에 본격 나설 예정이다.광주 홍행기 기자