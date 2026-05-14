박병규 “정책·비전으로 평가받는 깨끗한 선거 치를 것”

6·3지방선거 더불어민주당 광주 광산구청장 후보 등록
박병규 더불어민주당 광산구청장 후보는 14일 제9대 전국동시지방선거 후보자 등록 첫날 광산구청장 후보 등록을 했다.
박 후보는 이날 오전 9시 광주광역시 광산구선거관리위원회에서 후보 등록 절차를 마무리한 뒤 “지난 민선8기 동안 시민과 함께 만든 변화와 성과를 바탕으로 더 크고 더 강한 광산의 미래를 완성하겠다”며 “정책과 비전으로 평가받는 깨끗한 선거를 치르겠다”고 밝혔다.
이어 “광산은 광주의 산업과 경제, 청년과 미래를 이끄는 핵심 도시로 성장하고 있다”며 “앞으로의 4년은 단순한 행정의 연장이 아니라, 광산의 위상을 한 단계 더 도약시키는 중요한 시간이 될 것”이라고 강조했다.
박 후보는 특히 “정치는 시민의 삶을 바꾸는 실천이어야 한다”며 “상대를 공격하는 정치가 아니라 시민의 미래를 놓고 경쟁하는 정책 선거를 만들겠다”고 덧붙였다.
박 후보는 후보 등록 이후 민생 현장을 중심으로 시민들과 직접 만나 광산의 미래 비전을 설명하고, 시민들의 목소리를 듣는 ‘경청·소통 중심 선거운동’에 본격 나설 예정이다.
광주 홍행기 기자
세줄 요약
- 후보 등록 첫날 광산구청장 후보 등록 마무리
- 정책·비전으로 평가받는 깨끗한 선거 약속
- 민생 현장 중심 경청·소통 선거운동 예고
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