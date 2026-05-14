정치 6·3 지방선거 [포토] 강삼영 강원교육감 후보, 투표 독려 ‘번지점프’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/05/14/20260514500196 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-14 16:35 입력 2026-05-14 16:35 1/ 4 이미지 확대 강삼영 강원교육감 후보가 14일 인제군 내린천 번지점프장에서 유권자들의 투표 참여를 독려하고자 번지점프 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.5.14 강삼영 강원교육감 후보 캠프 제공 이미지 확대 강삼영 강원교육감 후보가 14일 인제군 내린천 번지점프장에서 유권자들의 투표 참여를 독려하고자 번지점프 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.5.14 강삼영 강원교육감 후보 캠프 제공 이미지 확대 강삼영 강원교육감 후보가 14일 인제군 내린천 번지점프장에서 유권자들의 투표 참여를 독려하고자 번지점프 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.5.14 강삼영 강원교육감 후보 캠프 제공 이미지 확대 강삼영 강원교육감 후보가 14일 인제군 내린천 번지점프장에서 유권자들의 투표 참여를 독려하고자 번지점프 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.5.14 강삼영 강원교육감 후보 캠프 제공 강삼영 강원교육감 후보가 14일 인제군 내린천 번지점프장에서 유권자들의 투표 참여를 독려하고자 번지점프 퍼포먼스를 하고 있다. 강삼영 강원교육감 후보 캠프 제공 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지