[포토] 강삼영 강원교육감 후보, 투표 독려 ‘번지점프’

1 / 4 이미지 확대 강삼영 강원교육감 후보가 14일 인제군 내린천 번지점프장에서 유권자들의 투표 참여를 독려하고자 번지점프 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.5.14 강삼영 강원교육감 후보 캠프 제공

이미지 확대 강삼영 강원교육감 후보가 14일 인제군 내린천 번지점프장에서 유권자들의 투표 참여를 독려하고자 번지점프 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.5.14 강삼영 강원교육감 후보 캠프 제공

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강삼영 강원교육감 후보가 14일 인제군 내린천 번지점프장에서 유권자들의 투표 참여를 독려하고자 번지점프 퍼포먼스를 하고 있다.강삼영 강원교육감 후보 캠프 제공