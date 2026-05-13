“조국·김용남은 자기 정치 하러 와… 누가 ‘평생 평택’인지 가려 주실 것”[6·3선거 재보선 후보 인터뷰]

경기 평택을 국민의힘 후보 유의동

이미지 확대 경기 평택을 재선거에 나선 유의동 국민의힘 후보가 13일 국회 사랑재에서 서울신문과 인터뷰하고 있다.

안주영 전문기자

세줄 요약 이재명 정부용 의석은 충분, 평택 의석 강조

조국·김용남 향해 평택서 자기 정치 비판

고덕·팽성·서부권 맞춤 정책 필요 주장

2026-05-14 8면

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경기 평택을 재선거에 나선 유의동 국민의힘 후보는 13일 “이재명 정부를 위한 의석은 이미 충분하다”며 “지금 평택에 필요한 것은 오직 평택만을 위한 의석”이라고 강조했다. 평택을에서 19~21대 국회의원을 지낸 유 후보는 이날 국회 사랑재에서 진행한 서울신문과의 인터뷰에서 “누가 끝까지 평택을 책임질 ‘평생 평택’인지 시민들이 제대로 가려주실 것”이라고 말했다.유 후보는 “부산에 가고 싶었는데 못 간 조국 조국혁신당 후보, 하남에 가고 싶었는데 못 가서 평택에 온 김용남 더불어민주당 후보, 두 사람이 평택에 끌려와서 자기 정치 하느라 싸우고 있다”고 지적했다. 2014년 7·30 재보궐선거 새누리당(국민의힘 전신) 당선 동기인 김 후보에 대해선 “금배지를 위해서라면 진영도 지역도 없는 분”이라고, 조 후보에 대해선 “높은 인지도가 범죄 혐의에 따른 것이라는 걸 평택시민들이 잘 판단하고 계신다”고 평가했다.그는 “평택은 동부권에서 서부 평택항까지 50분이 걸린다. 캠프 험프리스 인근 농촌 지역부터 삼성전자 반도체 공장이 있는 고덕까지 권역별 상황이 완전히 다르다”며 “‘정치를 위해 평택을 찾은 사람’들은 절대 아무런 문제도 해결할 수 없다”고 강조했다.유 후보는 “고덕은 이름 값하는 국제신도시로, 팽성은 주한미군기지에 따른 불가피한 규제에 대한 보상이 필요하다. 또 서부권은 교통과 물류를 중심으로 성장 축을 만들어야 한다”며 “지난 10년간 유의동과 평택이 함께 규모의 성장을 해왔고 이제는 질적 성장 단계가 왔다”고 자신했다.지난 9일 선거사무소 개소식에서는 김문수 전 고용노동부 장관과 유승민 전 의원이 나란히 나서 눈길을 끌었다. 유 후보는 “두 분이 함께해주셨다는 것 자체가 평택 시민들에게 큰 희망이 됐을 것”이라며 “보수가 다시 유능함으로 신뢰받을 수 있다는 희망을 드리고 싶었다”고 말했다. 황교안 자유와혁신 후보와 단일화 가능성에는 “제로는 아니지만 우선순위가 아니다”고 말했다.국민의힘 정책위의장과 여의도연구원장, 국회 첨단전략산업특위원장을 지낸 그는 “당선되면 수도권, 70년대생, 4선 의원이 된다”라며 “당 리더십에 도전해 수도권 민심을 가장 잘 아는 정치인으로서 국민의힘이 전국 정당의 본모습을 찾도록 하겠다”고 강조했다.손지은 기자