정치 6·3 지방선거 [포토] ‘투표함이 궁금해’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/05/13/20260513800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-13 15:06 입력 2026-05-13 15:06 1/ 6 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거를 21일 앞둔 13일 인천 미추홀구 선거체험관에서 열린 ‘새싹 유권자와 함께 만드는 투표 약속 캠페인’에서 투표체험 하는 어린이가 투표함 들여다보고 있다. 2026.5.13 연합뉴스 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거를 21일 앞둔 13일 인천 미추홀구 인천시선거관리위원회 선거체험관에서 열린 ‘새싹 유권자와 함께 만드는 투표 약속 캠페인’에서 어린이들이 투표체험을 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거를 21일 앞둔 13일 인천 미추홀구 인천시선거관리위원회 선거체험관에서 열린 ‘새싹 유권자와 함께 만드는 투표 약속 캠페인’에서 투표체험 하는 어린이가 투표함 들여다보고 있다. 2026.5.13 연합뉴스 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거를 21일 앞둔 13일 인천 미추홀구 인천시선거관리위원회 선거체험관에서 열린 ‘새싹 유권자와 함께 만드는 투표 약속 캠페인’에서 투표 체험하는 어린이들이 투표함 들여다보고 있다. 2026.5.13 연합뉴스 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거를 21일 앞둔 13일 인천 미추홀구 인천시선거관리위원회 선거체험관에서 열린 ‘새싹 유권자와 함께 만드는 투표 약속 캠페인’에서 어린이들이 투표체험을 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거를 21일 앞둔 13일 인천 미추홀구 인천시선거관리위원회 선거체험관에서 어린이들이 ‘새싹 유권자와 함께 만드는 투표 약속 캠페인’을 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스 제9회 전국동시지방선거를 21일 앞둔 13일 인천 미추홀구 선거체험관에서 열린 ‘새싹 유권자와 함께 만드는 투표 약속 캠페인’에서 투표체험 하는 어린이가 투표함 들여다보고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지