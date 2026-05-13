[포토] ‘투표함이 궁금해’

1 / 6 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거를 21일 앞둔 13일 인천 미추홀구 선거체험관에서 열린 ‘새싹 유권자와 함께 만드는 투표 약속 캠페인’에서 투표체험 하는 어린이가 투표함 들여다보고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거를 21일 앞둔 13일 인천 미추홀구 인천시선거관리위원회 선거체험관에서 열린 ‘새싹 유권자와 함께 만드는 투표 약속 캠페인’에서 어린이들이 투표체험을 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거를 21일 앞둔 13일 인천 미추홀구 인천시선거관리위원회 선거체험관에서 열린 ‘새싹 유권자와 함께 만드는 투표 약속 캠페인’에서 투표체험 하는 어린이가 투표함 들여다보고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거를 21일 앞둔 13일 인천 미추홀구 선거체험관에서 열린 ‘새싹 유권자와 함께 만드는 투표 약속 캠페인’에서 투표체험 하는 어린이가 투표함 들여다보고 있다.연합뉴스