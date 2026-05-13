장기수 민주당 천안시장 후보, 기본소득당 정책협약

세줄 요약
- 천안시장 후보-기본소득당 정책 협약 체결
- 산업혁신투자기금·주민배당제 등 포함
- 기본소득·기본사회 실현 의지 표명
장기수 더불어민주당 천안시장 후보와 용혜인 기본소득당 대표가 13일 충남 천안시청에서 사회연대 경제특구 지정 등을 위한 정책 협약을 체결했다.
협약 주요 내용은 천안 산업혁신투자기금 설치 및 주민 배당제 도입, 공영주차장 태양광 설치 의무화, 농촌 기본소득 시범사업 확대, 사회연대경제 특구 지정 추진 등을 담고 있다.
용 대표는 “장기수 후보가 천안시장에 당선돼 기본소득 정책을 천안에서 실현해 다른 지방정부가 따라오는 모범 도시가 되길 바란다”고 말했다.
장 후보는 “보편적 복지를 넘어 기본사회로 가는 것이 이재명 정부의 국정과제 중 하나”라며 “기본소득뿐만 아니라 기본 사회로 가기 위한 사회적 준비를 천안시가 앞서서 해보겠다는 개인적 의지를 갖고 있다”고 강조했다
이어 “기본소득당과 정책 협의에 영광으로 생각하고, 기본소득을 통해 시민 모두가 인간다운 삶을 누릴 수 있도록 정책을 실천하겠다”고 덧붙였다.
천안 이종익 기자
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