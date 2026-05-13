김경호 “살기편한 행복광진 열 것”

재선 도전 국민의힘 광진구청장 후보 선거사무소 개소

“오직 필요한 것은 연속성, 구민 체감 완성”

이미지 확대 김경호(왼쪽 일곱 번재째) 국민의힘 서울 광진구청장 후보가 지난 12일 구의동 선거사무실 개소식에서 참가자들과 기념사진을 찍고 있다.

김경호 후보 캠프 제공

세줄 요약 선거사무소 ‘진심캠프’ 개소, 재선 도전 선언

재개발 면적 90배 확대·교통 사각지대 축소 성과

청렴도 3년 연속 1등급, 연속성·완성 강조

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김경호 국민의힘 서울 광진구청장 후보가 지난 12일 선거사무실을 열고 본격적으로 선거 운동에 나섰다.김 후보는 구의동 선거사무소에서 열린 ‘진심캠프’ 개소식에서 “지난 4년 광진 일꾼으로서 ‘행정은 결과로 평가받아야 한다’는 원칙으로 일해왔고 곳곳에서 결과를 만들어 냈다”며 “서울시와 광진구가 하나로 움직이고 34만 구민이 함께했기에 가능한 성과”라고 밝혔다.그는 민선 8기 광진구에서 재개발 가능 면적을 90배로 확대하고 대중교통 사각지대를 줄이는 등 성과를 냈다고 설명했다. 국민권익위원회의 종합청렴도 평가에서는 3년 연속 1등급을 받았다.이어 “지금은 광진구 운명을 결정지을 중차대한 기로에 있다”며 “오직 필요한 것은 ‘연속성’이며 구민들이 체감하는 완성”이라고 강조했다. 그러면서 “‘살기 편한 행복 광진’의 완성을 위해 ‘깨끗하고 유능한 행정전문가를 선택해 달라”고 호소했다.개소식에는 오신환 국민의힘 광진을 당협위원장과 김진수 특별고문, 용환열 총괄고문단장, 이용기 선거대책위원회 회장, 시·구의원 후보들이 참석했다.전남 장흥에서 태어난 김 후보는 살레시오고, 전남대 경영학과를 거쳐 행정고시(31회)로 입직했다. 그는 광진구 부구청장, 서울시 교통본부장, 민선 8기 광진구청장을 역임했다.서유미 기자