오세훈 42.6% vs 정원오 44.7%…오차범위 내 초접전

세줄 요약
- 정원오 44.7%, 오세훈 42.6% 초접전
- 강남권은 오세훈, 다수 권역은 정원오 우세
- 연령별 지지층 갈림, 단일화 변수 주목
오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 후보가 차기 서울시장 적임자 조사에서 오차범위 내 접전을 벌인다는 여론조사 결과가 나왔다.
12일 펜앤마이크가 여론조사 전문기관 여론조사공정㈜에 의뢰해 발표한 조사에 따르면 서울시장 적임자로 정 후보는 44.7%, 오 후보는 42.6%를 기록했다. 두 후보 간 격차는 2.1%포인트로, 오차범위(±3.5%포인트) 안이다.
이어 김정철 개혁신당 후보는 2.8%, 이상규 후보는 0.9%로 조사됐다.
권역별로는 정 후보가 강남 4구를 제외한 대부분 지역에서 우세를 보였다. 서대문·마포·종로·중·용산·은평 등이 포함된 1권역에서는 정 후보가 46.2%를 기록했고, 강서·양천·구로·금천·영등포·동작·관악 등이 속한 3권역에서도 47.0%로 오 후보를 앞섰다.
반면 오 후보는 강남·서초·송파·강동이 포함된 4권역에서 47.1%를 기록하며 정 후보(39.6%)를 크게 앞질렀다.
연령별 지지층도 뚜렷하게 갈렸다. 정 후보는 40대(51.1%), 50대(51.5%), 60대(53.6%)에서 강세를 보였고, 오 후보는 70세 이상(57.8%)과 20대 이하(42.7%), 30대(45.3%)에서 상대적으로 높은 지지를 얻었다.
성별로는 남성 응답자에서 오 후보 지지율이 48.5%로 높게 나타났고, 여성 응답자에서는 정 후보가 47.7%로 우세했다.
정치권에서는 김정철 개혁신당 후보의 지지율 2.8%에 주목하고 있다. 오 후보와 김 후보 지지율을 단순 합산할 경우 정 후보를 앞서는 수치가 나오기 때문이다. 이에 따라 보수 진영과 제3지대 간 후보 단일화 가능성에도 관심이 쏠리고 있다.
이번 조사는 지난 10~11일 서울 거주 만 18세 이상 남녀 801명을 대상으로 무선 ARS 방식(100%)으로 진행됐다. 응답률은 5.7%이며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
김유민 기자
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