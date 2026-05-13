민선 최초 연임 청주시장 나올까 [우리동네 선거는]

국힘 이범석 “연임으로 정책 완성”

민주 이장섭 “힘 있는 與후보 돼야”

무소속 한현구 “제2 민속촌 건립”

2026-05-13 19면

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오는 6·3 지방선거에서 민선 최초의 연임 청주시장이 탄생할지 관심이 모아진다.충북 청주는 1995년 민선 지방자치단체 출범 이후 유권자들이 단 한 번도 연임 시장을 허락하지 않았던 지역으로 꼽힌다. 한범덕 전 시장이 유일하게 두 차례 당선됐으나 연임 실패 후 4년간의 공백기를 거쳐 다시 선출된 징검다리 재선이었다.이번 시장 선거는 현역 시장인 국민의힘 이범석(59) 후보와 국회의원 재선에 실패한 뒤 재기에 나선 더불어민주당 이장섭(63) 후보, 공무원 출신인 무소속 한현구(63) 후보 간의 3파전으로 치러진다.이범석 후보는 첫 연임 시장이 되겠다며 전의를 불태우고 있다. 그는 12일 “그동안 연임 시장이 없어 정책 연속성에 문제가 많았다”며 “지난 4년간의 지역 성장을 이어가고 완성할 수 있는 후보는 제가 유일하다”고 강조했다. 주요 공약은 돔구장 조성, 꿀잼도시 시즌 2, 청주공항 민간 활주로 신설 등이다.이장섭 후보는 힘 있는 여당 후보를 강조한다. 그는 “대통령과 같은 정당에 소속된 시장이 중앙 정책을 잘 끌어올 수 있다”며 “행정관료 출신 시장보다 청와대, 국회, 충북도 등에서 다양한 경험을 한 제가 청주를 더 빠르게 변화시킬 수 있다”고 맞섰다.핵심 공약은 대기업 유치, 30만 신도시 개발, 모노레일을 통한 새로운 관광축 연결 등이다.한현구 후보는 생애주기별 뇌교육 도입, 제2한국민속촌 건립 등을 공약으로 내세우며 지지를 호소하고 있다.엄태석 서원대 명예교수는 “그동안 청주시장 선거에는 인물, 정당, 정책, 정국 상황이 모두 반영돼 왔다”며 “특정 정당 쏠림 현상이 없다 보니 결과를 예측하기 매우 어렵다”고 진단했다.청주 남인우 기자