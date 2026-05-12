野 텃밭 ‘총집결’

경북도당 선대위 발대식 화력 집중

대구·부울경 이어 ‘보수 벨트’ 굳히기

장동혁 “경북 표심, 나라 뒤덮을 것”

이미지 확대 장동혁(앞줄 가운데) 국민의힘 대표가 같은날 대구 수성구 국민의힘 당사에서 열린 경북도당 선거대책위 발대식에서 추경호(왼쪽 두 번째) 대구시장 후보, 이철우 경북지사 후보와 손을 들고 있는 모습.

대구 뉴스1

세줄 요약 국민의힘 지도부, 경북 선대위 발대식 총집결

장동혁, 경북의 바람 강조하며 여권 강공

TK 단일대오·보수 결집으로 영남권 공략

2026-05-13 6면

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국민의힘 지도부가 12일 경북도당 선거대책위원회 발대식에 총집결해 6·3 지방선거를 앞둔 영남권 표심 굳히기에 화력을 집중했다. 대구와 부산·울산·경남에 이어 경북까지 ‘보수 결집 벨트’ 형성을 노리며 영남권 공략에 지도부가 모두 나선 것이다.장동혁 대표는 이날 오후 대구 수성구 경북도당에서 열린 선대위 발대식에서 “표는 경북을 넘어가지 못하지만 경북에서 모인 표심은 돌풍, 태풍이 돼 대한민국을 뒤덮을 것”이라며 ‘경북의 바람’을 강조했다. 이어 여권의 ‘공소취소·법왜곡죄·4심제’ 등을 일일이 언급하며 “이재명(대통령) 때문에 나라가 이지경이 됐다. 입만 열면 국민 주권 정부라는데 국민도 주권도 없는 게 이재명 정부”라고 비판했다.이철우 경북지사 후보와 추경호 대구시장 후보는 이 자리에서 ‘한 뿌리 TK(대구·경북)’를 강조했다. 이 후보는 “장 대표가 안 와도 이길 수 있지만, 여기 온 이유는 전국에 바람을 일으키자는 것”이라고 했고 추 후보는 “파란 점은 한 점도 들어오지 않게 똘똘 뭉쳐 압승해야 한다”고 했다.발대식에는 장 대표와 송언석 원내대표, 정희용 사무총장, 김재원 최고위원을 비롯한 지도부가 집결했다. 구자근 경북도당위원장과 이인선 대구시당위원장, 지역구 의원들도 자리했다.방미 논란 등으로 2선 후퇴 위기에 놓였던 장 대표는 영남권 보수 결집 기류 등에 힘입어 보폭을 빠르게 확대하겠다는 구상이다. 장 대표는 지난 2일 박형준 부산시장 후보 개소식을 시작으로 지난 10일 부산과 대구, 11일 울산에 이어 3일 연속 영남권을 찾았다.장 대표는 오전 충남 천안에서 열린 ‘충남도당 당직자 회의 및 필승결의대회’에서는 “충청의 한 표가 대한민국 미래의 이정표가 될 것”이라며 김태흠 충남지사 후보를 지원 사격했다. 김 후보는 이순신 장군의 ‘사즉생’ 정신을 강조했다.한편 장 대표와의 거리두기를 이어온 서울시당 발대식에는 장 대표를 비롯한 지도부는 참석하지 않았다. 국민의힘은 13일 중앙선대위를 출범한다.대구·천안 곽진웅 기자