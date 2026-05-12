감사의 정원 ‘충돌’… 정원오 “졸속 선거용” 오세훈 “매사 이념화”

정 “세금 200억 들고 절차도 무시”
‘서울 공간대전환 G2 공약’ 발표
“성장 에너지 흐르는 도시 만들 것”
오 “민주당의 고질적인 정신세계
정, 서울 주택 현안 해법 없는 후보”
정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 12일 광화문광장 ‘감사의 정원’ 준공을 두고 날선 공방을 벌였다. 정 후보는 “졸속 선거용 준공 강행”이라고 비판했고, 오 후보는 여기에 “모든 사물을 이념형으로만 해석하는 민주당의 고질적 정신세계”라고 반박했다.
정 후보는 이날 청량리역에서 ‘서울 공간대전환 G2 공약’ 발표 후 기자들과 만나 “감사의 정원에 200억원이 넘는 시민 세금이 들어갔다”며 “원래 취지가 많이 훼손됐고 절차까지도 무시하고 위반했던 적이 있다. 감사용이 아니라 선거용”이라고 비판했다.
오 후보는 국민의힘 서울시당 선대위 발대식에서 “정상적인 서울시장 후보라면 동의한다든지 반대한다든지 입장을 분명하게 해야 할 텐데 두루뭉술 회피하기 위해서 ‘선거용 사업’이라고 넘어가는 모습을 보면서 서울시장으로서 자격이 없는 분”이라고 지적했다. 오 후보는 이날 감사의 정원 준공식에도 참석했다.
감사의 정원은 6·25 참전국과 참전 용사를 추모하기 위해 설치한 조형물로, 시민단체 등 일각에서 그 형태가 ‘받들어총’과 비슷하다고 비판하면서 논란이 됐다.
두 후보의 공약 대결도 이어졌다. 정 후보는 기존 종로·강남·여의도 중심의 3도심 체계를 청량리·왕십리와 신촌·홍대가 추가된 5도심 체계로 전환하고 용산과 마곡 등 6대 광역 거점 확대 공약을 내놨다. 또 동북권과 서북권 도심을 ‘착착 경제활력존’으로 지정하고 금지 규제를 최소화하는 ‘화이트 조닝’ 조성 구상도 공개했다. 정 후보는 “한쪽에 머물던 성장 에너지가 고르게 흐르는 도시로 만들겠다”고 했다.
오 후보는 서울시당 선대위 발대식에서 정 후보를 향해 “모든 국가적 현안, 서울시 현안, 서울시민 관심사인 주택에 대한 현안에 대해 제대로 된 해법을 적시에 내놓지 못하는 후보”라고 비판했다. 오 후보는 민주당이 추진하는 ‘공소 취소 특검법’에 대해 정 후보가 ‘정쟁하지 말라’고 한 데 대해서도 “곤란하면 적당히 넘어가려 한다”고 꼬집었다.
부동산 정책을 두고도 극명한 입장 차가 드러났다. 정 후보는 SBS 출연에서 오 후보의 부동산 정책에 대해 “실질적으로 보면 오 후보의 임기 5년 간 공급된 주택량을 보면 최근 10년 통계의 70% 정도밖에 안 된다”라며 “이걸 마치 민주당 때문이다라고 얘기하는 건 잘못됐다”고 했다.
반면 오 후보는 “전월세를 공급할 수 있는 민간임대사업자에 대해서도 이 정부가 계속해서 탄압 중인데 이를 해결하기 위해 어떤 방안을 마련할지에 대해 서울시장 후보라면 당연히 해법을 내놔야 한다”며 “그런데 말이 없다”고 비판했다.
손지은·김서호 기자
세줄 요약
- 감사의 정원 준공 두고 후보 간 정면 충돌
- 정원오, 200억원 세금 든 졸속 선거용 비판
- 오세훈, 이념화 공세라며 자격 문제 지적
2026-05-13 5면
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