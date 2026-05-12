與 송영길 ‘원균·왜적’ 발언에 조국 “누가 원균이냐” 발끈

세줄 요약 조국, 송영길 ‘원균·왜적’ 발언에 반발

선거 발언의 선 넘음 지적과 해석 문제 제기

김용남 사과와 네거티브 구분 강조

이미지 확대 조국 조국혁신당 대표가 지난달 14일 국회에서 6.3 국회의원 재보궐선거 평택을 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자

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경기 평택을 국회의원 재보궐선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보가 김용남 더불어민주당 후보를 격려한 송영길 전 민주당 대표의 발언을 두고 발끈했다.12일 정치권에 따르면 조 후보는 전날 cpbc 라디오 ‘김준일의 시사천국’에 출연해 “송 전 대표가 김 후보를 격려하며 ‘원균의 모함 속에서도 왜적과 싸운 이순신’이라고 말했는데 원균은 누구고 왜적은 누구냐”며 “이해하고 해석하기 나름이지만 이런 표현들은 정말 선을 넘었다고 생각한다”고 말했다.조 후보는 “저와 김 후보 모두 과거 발언, 미래의 비전과 가치 등에 대해 비판받고 해명하는 과정을 거치는 게 당연한 선거 과정이라고 생각한다”면서 “혁신당이 제기한 김 후보의 세 가지 문제점에 대해 네거티브라고 반박했다가 이번에 사과했다. 사과했다는 얘기는 네거티브가 아니라는 방증”이라고 말했다.그는 “정당한 문제 제기였으니 사과를 하신 것 아니냐”며 “네거티브 같은 것은 ‘왜적’, ‘원균’ 이런 것이다. 저 같은 경우는 그런 용어를 쓰지 않는다”며 송 전 대표를 겨냥했다.앞서 김 후보는 전날 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 세월호 참사 관련 과거 발언을 사과했다. 그는 “당시 제 발언이 사랑하는 자식과 가족을 잃은 유가족분들의 가슴에 얼마나 깊은 상처를 남길지 충분히 헤아리지 못했다”며 “세상 그 무엇으로도 온전히 위로할 수 없는 그 아픔 앞에, 제 표현은 너무나 미숙했다. 깊이 반성하며 사죄의 말씀을 드린다”고 적었다. 김 후보는 새누리당 소속이던 2015년 세월호 진상규명 특별조사위원회에 대해 “활동 기간 내내 국민 세금만 낭비하고 있다”고 했다.문경근 기자