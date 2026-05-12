김태흠 “사즉생 마음으로 독재 길 막겠다”…충남 후보들 필승 결의

세줄 요약 천안서 충남 후보들 필승 결의대회 개최

김태흠, 사즉생 각오로 충남 수호 강조

당 지도부 총출동, 김태흠 중심 결집 주문

이미지 확대 국민의힘 충남도당 필승결의대회. 김태흠 후보 캠프 제공

이미지 확대 김태흠 충남지사 후보가 국민의힘 충남도당 필승결의대회에서 승리를 자신하고 있다. 김태흠 후보 캠프 제공

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국민의힘 김태흠 충남지사 후보와 박찬우 천안시장 후보, 맹의석 아산시장 후보 등이 12일 “사즉생(死卽生)의 마음으로 충남과 대한민국을 지켜내겠다”고 목소리를 높였다.국민의힘 충남도당은 이날 천안 김태흠 더쎈충남캠프에서 15개 시군 후보자와 광역·기초의원 후보자 등이 참석한 가운데 ‘제9회 전국동시지방선거 충남도당 필승결의대회’를 열었다.결의대회에는 국민의힘 장동혁 당대표를 비롯해 강승규 충남도당위원장, 신동욱 최고위원 등 당 지도부가 총출동했다.당 지도부는 김태흠 후보를 ‘보수의 장군’으로 추켜세우며 필승의 의지를 다졌다.공천장을 수여받은 김태흠 후보는 “기술자는 연장 탓을 하지 않고, 전사는 아무리 어려움이 있더라도 두려워하지 않는다”며 승리에 대한 자신감을 내비쳤다.그는 “민주당은 입만 가지고 다니는 사람들이지만, 우리 국민의힘 후보들은 진정으로 충남을 위해 일할 능력과 자질을 갖췄다”며 “우리가 실패하면 충남은 다시 ‘안희정·양승조 시즌 2’로 돌아가 타 시·도 뒷전으로 밀릴 것”이라고 강조했다.그러면서 “행정과 입법을 장악한 이재명 정부가 사법부와 언론까지 장악하고, 국민 협의 없는 개헌과 특검법으로 죄를 덮으려 한다”며 “이 공천장은 충남을 지키라는 엄중한 명령”이라고 밝혔다.장동혁 대표는 “우리에겐 이순신 못지않은 김태흠이라는 장군이 있다”며 “충청의 한 표가 대한민국 미래의 이정표가 될 것이며, 충청이 일어설 때 대한민국이 다시 일어설 것”이라고 힘을 실었다.신동욱 최고위원도 “이순신 장군에게 12척이 있었다면 충청도에는 50척 정도의 배(후보자들)가 남아 있어 충분히 전선을 뒤덮고 이길 수 있다”고 격려했다.강승규 도당위원장은 “김태흠 중심으로 뭉쳐 충남을 AI 리더 도시이자 미래 산업의 중심지로 만들자”고 강조했다.천안 이종익 기자