단일화 1차 시한 앞두고 압박 커진 與 부울경 단일화

15일 후보 등록 마감…18일 투표용지 인쇄

민주당, 진주·창원 단일화…개별 협상 선호

진보당, 울산 시장·구청장·광역의원 단일화

이미지 확대 정청래 대표, 김상욱·전태진과 함께 더불어민주당 정청래(가운데) 대표가 지난 9일 울산 남구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 전태진(오른쪽) 후보 선거사무소 개소식에 참석해 전 후보, 김상욱(왼쪽) 울산시장 후보 등과 함께 기념 촬영하고 있다.

이미지 확대 민주·혁신당, 창원시장 선거 송순호로 단일화 경남 창원시장 선거에 출마한 더불어민주당 송순호(오른쪽) 후보와 조국혁신당 심규탁 후보가 11일 창원시청 프레스센터에서 송 후보로 단일화하기로 선언하고 기념 촬영을 하고 있다.

이미지 확대 시민들에게 인사하는 김종훈 울산시장 후보 김종훈 진보당 울산시장 후보가 지난 5일 울산 남구 어린이대공원에서 열린 제104회 어린이날 큰잔치 행사에서 시민들에게 인사를 하고 있다.

세줄 요약 부울경서 범여권 후보 단일화 논의 본격화

민주당, 중앙당보다 후보 간 합의 선호

울산은 시장·구청장·광역의원 협상 난항

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6·3 지방선거 박빙 승부처로 떠오른 부·울·경(부산·울산·경남)에서 범여권 후보 단일화 논의가 본격화되고 있다. 현역 단체장인 보수진영 후보를 상대로 한 단일화 1차 마지노선은 후보 등록 마감날인 15일이다. 울산에선 광역·기초단체장, 광역의원 간 단일화 논의도 함께 진행돼 본투표 용지 인쇄 전까지 협상이 계속될 전망이다.김상욱 더불어민주당 울산시장 후보는 11일 한 유튜브 채널에서 단일화 논의와 관련해 “현재 가시적인 성과를 내지 못하고 있다”면서 “울산에 있는 진보당 입장에서는 이번 선거를 통해서 기초의원, 광역의원, 기초단체장 아무것도 못 건지는 결과가 나오면 안 된다는 분위기가 읽히고 있다”고 밝혔다.민주당은 ‘중앙당 차원의 단일화 논의는 없다’는 입장이다. 개별 후보 간 합의를 통해 단일화를 이루는 이른바 ‘진주형 모델’이 더 적절하다고 본 것이다.앞서 갈상돈 민주당 진주시장 후보와 류재수 진보당 진주시장 후보는 지난 7일 각각 진주시장, 경남도의원 선거에 나가는 내용의 범여권 단일화에 합의헸다.송순호 민주당 창원시장 후보도 이날 심규탁 조국혁신당 창원시장 후보가 후보직을 사퇴하고 지지 선언하는 형태의 단일화를 선언했다. 송 후보는 서울신문과의 통화에서 “진보 개혁진영의 큰 과제를 위해 혁신당에서 큰 결심을 해준 것”이라며 “진보당과의 경남지사 후보 단일화도 절실하다”고 말했다.정한숙 혁신당 대구 동구청장 후보는 전날 신효철 민주당 동구청장 후보로의 단일화를 공식 선언했다.반면 진보당은 최대 지지 기반인 울산에서 시장·구청장·광역의원 간 단일화 논의를 함께하자고 주장하고 있다. 진보당은 울산에서 기초단체장 5곳 전부와 울산시의원 19개 선거구 중 10곳에 예비후보를 낸 상황이다. 이에 따라 기초단체장 후보 간 경선을 통한 단일화 논의에는 합의가 이뤄졌지만, 민주당 광역의원 후보의 사퇴를 전제로 한 광역의원 후보 단일화 협상에는 난항을 겪는 것으로 전해졌다. 민주당 입장에서도 이미 공천이 확정된 광역의원 후보의 법적 반발도 예상되는 만큼 쉽지 않은 상황이다.민주당 김상욱 후보 캠프 관계자는 “후보 등록 전에는 물리적으로 불가능하다”면서도 “안심번호는 받아놨다. 18~20일을 데드라인으로 보고 그전까지 결판을 내려고 한다”고 전했다.진보당 김종훈 후보 캠프 관계자는 “투표용지 인쇄 일정 전에 하는 게 제일 좋긴 하다”면서도 “날짜를 정해두고 협의를 하는 건 아니다”라고 선을 그었다.강윤혁·이준호 기자