김미경 “23년간 여러분과 닦아온 길 완성하고 싶다”

10일 불광동 선거사무소 개소식 개최
김미경 더불어민주당 서울 은평구청장 후보가 지난 10일 은평구 불광동 선거사무소에서 개소식을 열고 민선 9기 대표 공약과 선거대책위원회 구성을 발표했다.
11일 김 후보 캠프에 따르면 개소식에는 박주민 더불어민주당 의원을 비롯한 전·현직 시·구의원, 당원, 시민 등이 대거 참석했다. 김 후보의 후원회장을 맡은 정청래 민주당 대표, 정원오 민주당 서울시장 후보 등이 영상 축사로 자리를 빛냈다.
이날 행사에서는 200여명 규모의 선거대책위원회도 공식 발족했다. 총괄선대위원장은 기노만 전 은평구의장이 맡았다. 김 후보는 민주당 은평구 시·구의원 후보들과 함께 무대에 올라 ‘원팀’을 강조했다.
참석자들은 ‘김미경 후보에게 바라는 소망’을 적은 피켓과 ‘하나된 원팀! 승리하는 은평!’이라고 적힌 손팻말을 들어 보이며 구호를 외치기도 했다.
김 후보는 개소식에서 시·구의원, 민선 7·8기 은평구청장으로 지낸 기간 주요 성과를 언급하고 ‘경험의 차이, 미래의 차이’를 슬로건으로 내세우며 “23년간 여러분과 닦아온 이 길을 완성하고 싶다”고 말했다.
송현주 기자
세줄 요약
- 불광동 선거사무소 개소식 개최
- 민선 9기 공약·선대위 구성 발표
- 23년 경험 내세우며 원팀 강조
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