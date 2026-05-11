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김길성 “더 큰 중구로 발전시키겠다”…재선 도전

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-05-11 10:33
입력 2026-05-11 10:33
세줄 요약
  • 선거사무소 개소식 열고 재선 도전 공식화
  • 더 큰 중구 발전과 승리 위해 낮은 자세 강조
  • 균형발전기금·공공임대주택 등 4대 공약 제시
김길성 국민의힘 서울 중구청장 후보가 9일 선거사무소 개소식을 열고 “더 큰 중구의 발전과 승리를 위해 뛰겠다”고 밝혔다.

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김길성 국민의힘 서울 중구청장 후보
김길성 국민의힘 서울 중구청장 후보 김길성 국민의힘 서울 중구청장 후보


11일 캠프에 따르면 김 후보 측은 약수역 인근에 마련한 선거사무소에서 최수진 국민의힘 서울 중구성동구을 당협위원장, 김기태·나성실·성하삼 공동선대위원장, 정윤규 후원회장 등이 참석한 가운데 개소식을 진행했다.

김 후보는 “이번 승리는 우리 모두의 바람과 꿈이라는 생각으로 더욱 낮은 자세로 열심히 뛰겠다”고 말했다.

앞서 김 후보는 출마선언문에서 ▲공공기여를 활용한 ‘중구 균형발전기금’ 조성 ▲중구형 공공임대주택 공급 등 청년과 신혼부부가 행복한 도시 ▲명품 교육도시 ▲노후까지 책임지는 따뜻한 중구 등 4대 공약을 공개한 바 있다.



민선 8기 중구청장인 김 후보는 청와대 행정관, 용인도시공사 사장, 여의도연구원 데이터랩센터장 등을 지냈다.

김주연 기자
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