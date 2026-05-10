정원오 “용산 왜 내버려뒀나”… 오세훈 “文·朴 10년은 왜 빼나”

부동산 놓고 꼬리 무는 설전鄭 “吳식 안 돼”… 4선 책임론 제기
“정책 대결로 안 가 유감” 신경전도
吳 “민주당 집권 때 지연시켜” 맞불
7개 도시철도 조기 완공 공약 발표
6·3 지방선거 서울시장 여야 후보가 이른바 한강벨트의 핵심 지역인 용산 개발 문제로 강하게 충돌했다. 정원오 더불어민주당 후보가 오세훈 국민의힘 후보를 향해 “오세훈 식으로 가면 안 된다”고 직격하자, 오 시장은 ‘민주당 정부 원죄론’을 꺼내들고 반박했다.
정 후보는 지난 9일 페이스북에 “용산은 대한민국 글로벌 관문, 대서울권의 성장축, 균형성장의 핵심 거점으로 자리잡았어야 하지만 오 후보는 서울시장 4번 할 동안 용산을 왜 이렇게 내버려 뒀나”라고 오 후보 책임론을 꺼내들었다. 이어 “오 후보가 실패한 원인은 분명하다”며 “2013년 용산 개발이 좌초된 가장 큰 이유는 마지막까지 개발을 책임질 주체가 분명하지 않았다는 점”이라고 지적했다.
이에 오 후보는 “적반하장에 기가 막힌다”면서 “문재인·박원순 집권 10년 동안 멈춰 서 있던 것은 전혀 언급하지 않고 제가 그전에 했던 5년과 지금 5년을 합해서 멈춰 서 있다고 말씀하시는 걸 보니 어이가 없다”고 말했다. 그러면서 “6000가구로 합의돼있던 주택 (공급) 규모를 1만 가구 규모로 늘려 발표해 (용산 개발)계획이 2년 순연되도록 만든 것이 바로 이재명 정부”라고 맞받아쳤다.
신경전은 10일에도 이어졌다. 정 후보는 이날 ‘착착캠프 정책자문단 2차 출범식’에서 오 후보를 겨냥해 “선거를 처음 시작할 때부터 정책대결을 하자고 제안했는데 유감스럽게도 그렇게 가고 있지 못한 것에 대해 굉장히 안타깝게 생각한다”면서 “그래도 저는 끝까지 정책대결을 하겠다”고 했다.
한편 오 후보는 이날 서울 종로구 관철동 선거캠프에서 교통 공약을 발표했다. 20조 8000억원을 들여 강북횡단선과 면목선, 목동선, 난곡선, 우이신설연장선, 동북선 등 7개 도시철도 노선을 빠르게 완공하겠다는 구상이다.
무선 통신으로 열차 간격을 유지해 지하철 배차 간격을 촘촘하게 해 탑승 대기시간과 객실 혼잡도도 줄인다. ‘서울기후동행패스’ 도입으로 대중교통 월 15회 미만 이용하는 70세 이상 시민에게 교통비 100%를 지원한다. GTX-A 노선도 월 6만 2000원으로 이용이 가능하다. 또한 7~8단 기어를 갖춘 따릉이를 도입하고, 지하철 역 환승 시간을 10분 내로 단축하겠다는 구상도 밝혔다.
김서호·박효준 기자
2026-05-11 5면
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